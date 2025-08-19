GOTOVA IGRA ZA UKRAJINU? Tramp i Putin se slažu — nema lažnih primirja

PUTIN je Trampu jasno stavio do znanja da je prekid vatre samo trik za Ukrajinu i Evropu da se ponovo naoružaju i napadnu. Jedino rešenje je definitivan mirovni sporazum, ocenjuje za Sputnjik geopolitički analitičar Karpentije de Gurdon.

Komentarišući samit Putina i Trampa na Aljasci, a potom i susret američkog predsednika sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima, Gurdon kaže da mirovni sporazum nije ono što raduje Evropu.

-Evropa mrzi tu ideju - jer to znači prihvatanje činjenica na terenu (i gubitaka Ukrajine). Želeli su pauzu da se pregrupišu, ali Tramp zna istinu - nema više igara, kategoričan je Gurdon.

EVROPSKI LIDERI I ZELENSKI MOŽDA „KUPUJU VREME“

Kako je za Sputnjik rekao bivši oficir švedskih oružanih snaga i nekadašnji političar Mikael Valterson, Tramp se držao sporazuma koji je postigao sa Putinom na Aljasci, a evropski lideri, uključujući Zelenskog, nisu uspeli da promene Trampov mirovni predlog.

-Lopta je sada očigledno u ukrajinskim i, u manjoj meri, evropskim rukama. Snažno i jasno „ne“ sa evropske strane moglo bi dovesti do prekida odnosa između SAD i Evrope/Ukrajine. Stoga možemo očekivati „možda“ sa evropske/ukrajinske strane, rekao je on.

Ovaj proces bi, kako kaže, mogao da potraje nekoliko nedelja dok se Tramp ne umori i ne zahteva jasan odgovor.

„Ali za sada sve ide u skladu sa ruskim očekivanjima“, dodao je Valterson.

TRAMP NEMA NAMERU DA ŠALjE AMERIČKE TRUPE DA GINU U UKRAJINI

Samit na Aljasci i razgovore u Beloj kući za Sputnjik je komentarisao i bivši oficir Ministarstva odbrane SAD Dejvid Pajn i stručnjak EMP Task Force. Kako je naveo, predsednik Tramp je u petak imao veoma uspešan sastanak sa ruskim predsednikom Putinom, na kojem su postigli privremeni okvirni sporazum o okončanju rata u Ukrajini.

-Čini se da je sporazum uslovljen pristankom Ukrajine da preostali deo Donbasa prepusti Rusiji. Prema mirovnom sporazumu, Ukrajini bi bilo zabranjeno da se pridruži NATO-u, dok bi Rusija zahtevala zvaničan status za ruski jezik u pojedinim delovima ili širom Ukrajine, kao i pravo Ruske pravoslavne crkve da slobodno deluje, kaže Pajn.

Nakon sastanka, dodaje analitičar, Tramp je odustao od zahteva za prekid vatre i sada prihvata da mirovni pregovori o sveobuhvatnom sporazumu mogu da se vode i dok borbe traju što je, ističe,bio ruski stav još od juna 2024. godine.

-Tramp se zatim 18. avgusta sastao sa Zelenskim i liderima EU u Beloj kući kako bi pozvao Zelenskog da prihvati mirovni sporazum koji je dogovorio sa Putinom, u kojem je Rusija navodno napravila neke velike ustupke u odnosu na svoje prethodne zahteve. Tokom konferencije za novinare, Tramp je odbio da se obaveže na američke garancije bezbednosti za Ukrajinu, rekavši da su NATO partneri SAD pristali da preuzmu odgovornost za to. Rekao je da neće davati više oružja Ukrajini, ali da će biti spreman da nastavi da im prodaje američko oružje, verovatno preko američkih partnera u NATO-u, kaže Pajn.

Pre sastanka, dodaje, Tramp je na svom nalogu na Truth Social objavio da „Zelenski može gotovo odmah da okonča rat“ ako prihvati sporazum koji su on i predsednik Putin dogovorili, a koji predviđa da Ukrajina ustupi preostali deo Donjecke oblasti Rusiji u zamenu za to da Rusija odustane od zahteva za povratak delova Hersonske i Zaporoške oblasti koji su još uvek pod ukrajinskom kontrolom:

„Pre sastanka i Zelenski i lideri EU bili su izričito protiv američko-ruskog predloga da Ukrajina ustupi dodatni procenat svoje međunarodno priznate teritorije u Donbasu u zamenu za vraćanje teritorija koje trenutno kontroliše u oblastima Sumi, Harkov, Dnjepropetrovsk, pa čak možda i Nikolajev. Rusija trenutno kontroliše praktično celu Lugansku oblast, preko 75% Donjecke oblasti, i između 70 i 73% Zaporoške i Hersonske oblasti, kao i 88% regiona Donbas, pri čemu Putin zahteva da Ukrajina ustupi preostalih 12% u zamenu za odustajanje od niza drugih zahteva. Ukoliko bi Ukrajina pristala da Rusiji ustupi preostali deo Donbasa, to bi značilo da Rusija kontroliše 20% međunarodno priznate teritorije Ukrajine, dok bi 80% ostalo pod kontrolom režima u Kijevu.“

Međutim, primećuje Pajn, s okončanjem rata, Zelenski bi bio primoran da ukine ratno stanje i raspiše demokratske izbore, koje bi sigurno izgubio, čime bi se, u odsustvu masovne izborne prevare, efektivno sproveo ruski cilj „denacifikacije“.

Nakon sastanka, Tramp je objavio na Truth Social da je pozvao Putina posle razgovora sa Zelenskim i liderima EU i da radi na organizovanju sastanka između Putina i Zelenskog, nakon čega bi usledio trilateralni samit na kom bi učestvovao i sam Tramp.

-Mislim da je činjenica da je Tramp odmah pozvao Putina posle sastanaka sa Zelenskim i liderima EU veoma pozitivan znak koji pokazuje da sada deluje više u partnerstvu sa Rusijom u nastojanjima da se okonča rat, za razliku od Zelenskog i evropskih lidera koji su odlučno protiv bilo kakvog mirovnog sporazuma koji se ne zasniva na maksimalističkim uslovima Zelenskog, a to je potpuno povlačenje Rusije sa anektiranih ukrajinskih teritorija, ili u najmanju ruku primirje duž trenutne linije fronta.Verujem da će Trampu vrlo brzo dosaditi Zelenski ako nastavi da odbija sporazum koji je Tramp dogovorio sa Putinom, a koji bi uključivao bezbednosne garancije slične članu 5. NATO pakta od strane evropskih NATO zemalja za Ukrajinu, ali ne i američku bezbednosnu garanciju, jer Tramp nema nameru da šalje američke trupe da ratuju i ginu u Ukrajini, kategoričan je Pajn.

Umesto toga, kako kaže, Tramp se obavezao da će nastaviti prodaju američkog naoružanja Ukrajini nakon završetka rata preko njenih NATO partnera, ali će se, naravno, uzdržati od prodaje raketa dugog dometa Kijevu ukoliko se mirovni sporazum finalizuje.

-Mislim da će Zelenski nastaviti da odbija da vrati Donbas Rusiji sve dok Tramp ne primeni kampanju maksimalnog pritiska na Kijev i ne zapreti potpunim ukidanjem američke bezbednosne pomoći Ukrajini, što potencijalno uključuje i ukidanje pristupa Starlinku. Ukoliko Tramp ne izvrši dovoljan pritisak na Zelenskog, rat će se nastaviti sve dok ukrajinska vojska ne doživi kolaps i ruske trupe ne napreduju do reke Dnjepar, ukazuje stručnjak.

AMERIČKI PREDSEDNIK SVESTAN REALNOSTI

Kako ocenjuje politički komentator i nezavisni novinar Danijel Lazar, već sada znamo dovoljno o razgovorima Trampa sa evropskim liderima da izvedemo nekoliko preliminarnih zaključaka o tome kuda sve ovo vodi.

-Pre svega, demokrate nisu sasvim u krivu kada kažu da Tramp „menja stranu, jer je jasno da se slaže sa Putinom da su teritorijalne koncesije neizbežne ako se želi postići napredak u pregovorima. Dakle, ako i „menja stranu“, to jednostavno znači da sada prihvata da Ukrajina nema više šanse da povrati Donbas ili Krim nego što Meksiko ima šanse da povrati Teksas ili Kaliforniju. U suprotnom, hiljade će još poginuti, samo da bi Kijev bio u goroj poziciji nego što je bio pre“, kaže Lazar.

Što se pre ta stvarnost prihvati, primećuje, to bolje za sve:

„Ali mora se reći i da „realizam“ ima svoje granice. Bezbednosne garancije su sada prioritet za sve strane. Baš kao što se Rusija plaši evropske pobede, tako se i EU plaši ruske pobede koja bi navela Moskvu da se ponaša „agresivnije“, zahtevajući ukidanje sankcija, neutralnost i demilitarizaciju Ukrajine, bolji tretman ruskojezičnih manjina u zemljama poput Estonije, itd. To bi izazvalo paniku u baltičkim zemljama, pojačalo militarizam u Poljskoj i možda dovelo do dubljih podela unutar same Evrope. Ruska pobeda bi skoro sigurno dovela do nestabilnosti u Ukrajini, pa čak i pobune od strane Azov bataljona i drugih neonacističkih elemenata. Rezultat bi mogao biti još širi sukob. Vrlo je lako započeti rat, ali veoma teško okončati ga.“

Što se tiče pitanja prekida vatre, nema sumnje da je Tramp i po tom pitanju prešao na Putinovu stranu. Zelenski je, kao posledica toga, ostavljen po strani, zaljučuje Lazar.

Zelenski odustao od zahteva za prekid vatre kao uslov za pregovore

Po prvi put od 2022. godine, Zelenski je odustao od svog uslova „prvo primirje“ za početak mirovnih pregovora, nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući. U izjavi posle razgovora naveo je sledeće:

Traži paket pomoći od 90 milijardi dolara kao deo bezbednosnih garancija.

Kaže da bi garancije za Ukrajinu mogle biti formalizovane u roku od 7–10 dana.

Priznaje da će se pitanje teritorija rešavati direktno između Moskve i Kijeva, ali datum sastanka još nije utvrđen.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su mirovni pregovori sa Ukrajinom 2022. bili gotovo finalizovani, ali da je Ukrajina napustila dogovore nakon što su se ruske trupe povukle iz Kijeva, a Zelenski potom zvanično zabranio pregovore sa Rusijom.

Predsednik SAD Donald Tramp održao je u ponedeljak uveče u Beloj kući multilateralni sastanak, posvećen rešavanju ukrajinskog konflikta, koji je usledio nakon rusko-američkog samita na Aljasci. U pregovorima u Vašingtonu učestvovali su Vladimir Zelenski, lideri više evropskih država, predsednica Evropske komisije i generalni sekretar NATO-a.

