ZAHAROVA O BRITANCIMA: Sve čine da se produži krvoproliće u Ukrajini

VLADA Velike Britanije nije zainteresovana za rešavanje situacije u Ukrajini, već čini sve što je moguće kako bi se krvoproliće odužilo, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
-Ove borbene tirade, koje su u suštini cinični podsticaj za nastavak borbenih dejstava, samo potvrđuju da London nije zainteresovan za rešavanje situacije, već čini sve što može da produži krvoproliće, navela je diplomata komentarišući izjave Londona o mogućem razmeštanju zapadnog vojnog kontingenta u Ukrajini.
Prema njenim rečima, svojom politikom, Englezi jednostavno ne ostavljaju Kijevu šanse da izađe iz sukoba putem pregovora, po staroj navici nadmoćno i samouvereno produžavaju patnje ukrajinskog naroda.
Moskva poziva London da odustane od rizičnog geopolitičkog gambita i da ne ometa rad ruskih i američkih pregovarača, istakla je Zaharova.
-U svetlu iskrene posvećenosti ruskog i američkog rukovodstva u Enkoridžu sveobuhvatnom, pravičnom i održivom rešavanju sukoba oko Ukrajine, uključujući i iskorenjivanje njegovih prvobitnih uzroka, iz Londona i dalje stižu izjave koje ne samo da ne idu u skladu sa naporima Moskve i Vašingtona, već su i jasno usmerene na njihovo potkopavanje, navela je diplomata.
Prema rečima diplomate, svi scenariji koji podrazumevaju pojavu vojnog kontingenta zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine neprihvatljivi su i nose rizik od nekontrolisane eskalacije sukoba.
-Potvrđujemo više puta iznet stav o našem kategoričkom neprihvatanju svih scenarija koji predviđaju pojavu vojnog kontingenta sa učešćem zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine, jer to nosi rizik nekontrolisane eskalacije sukoba sa nepredvidivim posledicama. Izjave pojedinih evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, po ovom pitanju u suštini odražavaju njihove otvoreno provokatorske i grabljive namere na ukrajinskom pravcu, istakla je Zaharova.
Podsetimo, na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
Nakon pregovora na Aljasci, pomoćnik ruskog lidera za međunarodna pitanja Jurij Ušakov izjavio je da na sastanku nije bilo reči o mogućem trilateralnom sastanku sa Vladimirom Zelenskim.
