DAN "D" U BELOJ KUĆI: Ovo je satnica ključnih sastanaka za kraj rata koji čeka čitav svet
VELIKI broj sastanaka održaće se danas u Beloj kući u prisustvu najmoćnijih lidera Evrope sve sa ciljem da se dogovori mir u Ukrajini.
Satnica ključnih sastanaka
Prema najavljenom protokolu, evropski lideri stižu u Belu kuću u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po našem vremenu).
Sat vremena kasnije, u 13 časova (19 sati po našem vremenu), predsednik Tramp dočekaće ukrajinskog predsednika Zelenskog, a bilateralni sastanak započeće u 13:15 sati (odnosno u 19:15 sati po našem vremenu).
U 14:15 časova ( ili u 20:15 sati po našem vremenu) Tramp će zvanično pozdraviti evropske lidere.
Dan će kulminirati multilateralnim sastankom sa evropskim liderima, koji je zakazan za 15 sati ( ili u 21 sat po srpskom vremenu).
Podsetimo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Vašington da veruje kako će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim partnerima naterati Rusiju na mir.
Sa druge strane, na svojoj mreži Truth Social, Donald Tramp je pozvao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postigne dogovor kojim bi se okončao troipogodišnji rat s Rusijom.
