Svet

DAN "D" U BELOJ KUĆI: Ovo je satnica ključnih sastanaka za kraj rata koji čeka čitav svet

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

18. 08. 2025. u 12:20

VELIKI broj sastanaka održaće se danas u Beloj kući u prisustvu najmoćnijih lidera Evrope sve sa ciljem da se dogovori mir u Ukrajini.

ДАН Д У БЕЛОЈ КУЋИ: Ово је сатница кључних састанака за крај рата који чека читав свет

Foto: Tanjug/AP

Satnica ključnih sastanaka

Prema najavljenom protokolu, evropski lideri stižu u Belu kuću u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po našem vremenu).

Sat vremena kasnije, u 13 časova (19 sati po našem vremenu), predsednik Tramp dočekaće ukrajinskog predsednika Zelenskog, a bilateralni sastanak započeće u 13:15 sati (odnosno u 19:15 sati po našem vremenu).

U 14:15 časova ( ili u 20:15 sati po našem vremenu) Tramp će zvanično pozdraviti evropske lidere.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

 

Dan će kulminirati multilateralnim sastankom sa evropskim liderima, koji je zakazan za 15 sati ( ili u 21 sat po srpskom vremenu).

Podsetimo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Vašington da veruje kako će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim partnerima naterati Rusiju na mir.

Sa druge strane, na svojoj mreži Truth Social, Donald Tramp je pozvao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postigne dogovor kojim bi se okončao troipogodišnji rat s Rusijom.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)