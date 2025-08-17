Svet

POGINUO MOTOCIKLISTA, TRAGEDIJA KOD BRAJIĆA: Katastrofalan udes na magistralnom putu Cetinje-Budva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 15:42

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mestu Brajići, na magistralnom putu Cetinje-Budva, poginuo je motociklista P.F. (47) iz Cetinja, rečeno je iz policije, prenosi Dan.

ПОГИНУО МОТОЦИКЛИСТА, ТРАГЕДИЈА КОД БРАЈИЋА: Катастрофалан удес на магистралном путу Цетиње-Будва

Foto: Shutterstock

Prema informacijama iz policije, u udesu su učestvovali motocikl i putničko vozilo, prenosi CDM.

Do sudara automobila i motocikla došlo je oko 13 sati i 30 minuta.

Saobraćaj je u prekidu.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

Kurir.rs/Dan

