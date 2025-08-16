ERDOGAN SAOPŠTIO: Razgovor Putina i Trampa dao podsticaj naporu da se okonča rat u Ukrajini
PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da su razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Aljasci dali novi podsticaj u naporima da se okonča rat u Ukrajini.
-Pozdravljamo samit sa Aljaske. Nadamo se da će novi proces, uz učešće predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, postaviti temelje trajnog mira, rekao je Erdogan, prenosi TRT.
Kako je naveo, Turska je spremna da pruži svaki oblik podrške uspostavljanju primirja.
Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su sinoć na Aljasci nakon čega su saopštili da je ostvaren veliki napredak, da je postignut dogovor koji će otvoriti put ka miru u Ukrajini, ali da se još nije došlo do primirja.
Dogovoreno i da se dvojica lidera ponovo sastanu. Na opasku Putina da bi mogli sledeći put da se vide u Moskvi, Tramp je rekao da je to zanimljiva ideja.
Putin je na konferenciji za medije posle skoro tročasovnih pregovora izjavio je da je razgovor sa predsednikom SAD bio temeljan i konstruktivan i da je vođen uz međusobno poštovanje.
