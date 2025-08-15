SASTANAK 3 NA 3: Ovo su najpoverljiviji ljudi Putina i Trampa

NA sastanku u užem formatu sa ruske strane u razgovoru tri na tri učestvuju šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Bela kuća je saopštila da će se sastanak Putina i Trampa održati u formatu tri na tri, a ne jedan na jedan, uz učešće ministara.

Američku stranu će predstavljati Tramp, Rubio i Vitkof.

Hegset, Besent i Latnik će se pridružiti samitu na proširenom bilateralnom sastanku i ručku, saopštila je Bela kuća

(Ria.ru)

