SAD su blizu prihvatanja ruskih predloga za prekid vatre u Ukrajini i verovatno je da ih je Vašington prijavio kijevskoj administraciji, rekao je za RIA Novosti turski politikolog i vodeći stručnjak stručno-analitičke mreže Ankara-Moskva Engin Ozer.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Verovatno je da je specijalni predstavnik predsednika SAD Stiven Vitkof predao ruskoj strani nacrt sveobuhvatnog sporazuma o prekidu vatre tokom svoje posete 6. avgusta.

Rusija je smatrala ovaj tekst „vrednim diskusije“ i poslala je njegovu verziju američkoj strani radi unošenja potrebnih izmena. Saglasnost moskovske administracije da se prvi sastanak održi na Aljasci je važan znak da je Vašington blizu prihvatanja uslova prekida vatre koje je predložila Moskva.

Trampov tim je, u izvesnom smislu, već prijavio ove predloge kijevskoj administraciji i očekuje se da će biti prihvaćeni. Najnovije vesti u ukrajinskoj štampi ukazuju na to da je mir blizu, rekao je analitičar.

(Ria.ru)

