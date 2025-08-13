SAD UBLAŽAVAJU ANTIRUSKE SANKCIJE ZBOG POTREBA ODRŽAVANJA SAMITA NA ALJASCI
SAD su dozvolile sve operacije zabranjene antiruskim sankcijama, neophodne za organizovanje samita Rusija-SAD na Aljasci, do 20. avgusta, saopštilo je američko Ministarstvo finansija, prenosi Sputnjik.
„Sve transakcije zabranjene sankcijama koje se odnose na zlonamerne strane aktivnosti, kao i sankcijama protiv Ukrajine/Rusije, koje su rutinske i neophodne za učešće ili podršku sastancima u državi Aljaska između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Ruske Federacije, dozvoljene su do 00:01 časova po istočnom vremenu (07:01 časova po moskovskom vremenu) 20. avgusta 2025. godine“, navodi se u dokumentu.
Samit Rusije i SAD
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci.
Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, Putin i Tramp će se fokusirati na opcije za postizanje dugoročnog mirovnog rešenja ukrajinske krize.
Nakon objave predstojećeg rusko-američkog samita, Vladimir Zelenski izjavio je da neće praviti teritorijalne ustupke.
(Sputnjik)
