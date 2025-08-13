Svet

SAD UBLAŽAVAJU ANTIRUSKE SANKCIJE ZBOG POTREBA ODRŽAVANJA SAMITA NA ALJASCI

В.Н.

13. 08. 2025. u 20:28

SAD su dozvolile sve operacije zabranjene antiruskim sankcijama, neophodne za organizovanje samita Rusija-SAD na Aljasci, do 20. avgusta, saopštilo je američko Ministarstvo finansija, prenosi Sputnjik.

САД УБЛАЖАВАЈУ АНТИРУСКЕ САНКЦИЈЕ ЗБОГ ПОТРЕБА ОДРЖАВАЊА САМИТА НА АЉАСЦИ

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

„Sve transakcije zabranjene sankcijama koje se odnose na zlonamerne strane aktivnosti, kao i sankcijama protiv Ukrajine/Rusije, koje su rutinske i neophodne za učešće ili podršku sastancima u državi Aljaska između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Ruske Federacije, dozvoljene su do 00:01 časova po istočnom vremenu (07:01 časova po moskovskom vremenu) 20. avgusta 2025. godine“, navodi se u dokumentu.

Samit Rusije i SAD

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci.

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, Putin i Tramp će se fokusirati na opcije za postizanje dugoročnog mirovnog rešenja ukrajinske krize.
Nakon objave predstojećeg rusko-američkog samita, Vladimir Zelenski izjavio je da neće praviti teritorijalne ustupke.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
Svet

0 1

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce

NOVA islamistička prelazna vlada Sirije želi povratak ruskih vojnih policijskih patrola u južnim oblastima zemlje, sa ciljem da obuzda rastuće izraelske vojne operacije u tom regionu, prenosi list Kommersant pozivajući se na učesnika sastanka održanog početkom avgusta u Moskvi između sirijskog ministra spoljnih poslova Asaada al-Šaibanija i predstavnika sirijske dijaspore.

14. 08. 2025. u 22:22

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!