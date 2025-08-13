TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci

PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.

Foto: Profimedia

Za razliku od uobičajenih priprema pred tako važne samite, ovog puta nema ljudi koji bi predsedniku mogli da pruže dubinsko razumevanje ruskih namera i taktika.

Prema pisanju FT-a, Tramp je u svom drugom mandatu dao prioritet lojalnosti nad iskustvom i vodio agresivnu kampanju otpuštanja državnih službenika. Pregovore sa Moskvom sada vodi Stiv Vitkof, preduzetnik za nekretnine bez iskustva u spoljnoj politici, dok su karijerni stručnjaci marginalizovani ili primorani da napuste svoje pozicije.

Bivši američki diplomata Erik Rubin, koji je bio ambasador u Bugarskoj tokom Trampovog prvog mandata, rekao je za FT da "Tramp nema nijednog kreatora politike koji poznaje Rusiju i Ukrajinu i savetuje ga".

Putinovo iskustvo naspram improvizacije

Putin, podseća nas FT, je na vlasti četvrt veka, poznat po odličnom poznavanju detalja i sposobnosti da iznenadi sagovornike. Erik Grin, bivši direktor za Rusiju u Savetu za nacionalnu bezbednost (SNB) tokom Bajdenove administracije, istakao je da je važno izbeći "upadanje u zamku" Putinovog načina predstavljanja ideja koje na prvi pogled zvuče razumno, ali su u osnovi iskrivljene.

Međutim, za razliku od prakse u kojoj bi SNB koordinirao sve pripreme za samit, FT piše da je ovo telo sada drastično smanjeno – desetine stručnjaka za spoljnu politiku i bezbednost otpuštene su u maju.

Masovni odlasci iz Stejt departmenta

U junu je Stejt department napustilo više od 1.300 zaposlenih, među njima analitičari koji su se bavili Rusijom i Ukrajinom. Američko udruženje državnih službenika procenjuje da je oko 25 odsto diplomata napustilo službu od januara. Rubin tvrdi da je među onima koji su ostali moral "najniži mogući".

Ključne pozicije u administraciji, uključujući pomoćnika ministra spoljnih poslova za evropske poslove i ambasadore u Rusiji i Ukrajini, ostale su nepopunjene. Stejt department kaže da je reorganizacija usmerena na „efikasnije procese“, ali je bivši američki ambasador u Poljskoj Danijel Frid rekao za FT: "Ne možete imati situaciju u kojoj on i Vitkof improvizuju, a da nemaju dovoljno znanja."

"Razgovarao sam sa Trampom o nuklearnom oružju dok je on gledao utakmicu"

FT podseća da je nakon sastanka sa Putinom u Helsinkiju 2018. godine, Tramp javno doveo u pitanje zaključke sopstvene obaveštajne zajednice i prihvatio Putinovo poricanje mešanja u američke izbore.

Džon Bolton, Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost u to vreme, tvrdi da se predsednik "retko priprema", sećajući se kako je pokušao da razgovara sa njim o nuklearnom oružju na putu za Helsinki dok je Tramp gledao fudbalsku utakmicu.

Ovog puta, Tramp je rekao da će sastanak na Aljasci biti „mali test vode“ i da će "za dva minuta" znati da li ima prostora za dogovor: "Mogu reći 'srećno, nastavite da se borite' ili 'možemo da se dogovorimo'".

Kako FT zaključuje, Trampova administracija očigledno ne namerava da vodi proces pod vođstvom stručnjaka, što mnogi u američkim diplomatskim i bezbednosnim krugovima vide kao ozbiljan rizik u pregovorima sa ruskim liderom.