"VAŠINGTON ĆE DANAS BITI OSLOBOĐEN!" Tramp dao reč: Ološ će nestati

"ĐAVO" se vratio i ponovo nosi Pradu! Kada su američki mediji prvi put posle višegodišnjih spekulacija o potencijalnom snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godine izvestili da će njegovi ljubitelji, ipak, dobiti drugi deo, vest je širom SAD, ali i sveta dočekana sa oduševljenjem. A nakon što je krajem juna ove godine na zvaničnom instagram-nalogu filma objavljena fotografija dve vatreno crvene cipele sa štiklom trozupca koja najavljuje prvu klapu, radost obožavaoca koji željno iščekuju da vide šta se u međuvremenu dogodilo u životima voljenih likova je još više porasla. Međutim, kada su niz društvene mreže počele da se slivaju fotografije sa snimanja nastavka, oduševljenje je kod dela publike - splasnulo.