"VAŠINGTON ĆE DANAS BITI OSLOBOĐEN!" Tramp dao reč: Ološ će nestati
AMERIČKI predsednik Donald Tramp obećao je da će ilegalni imigranti i beskućnici „nestati“ sa ulica Vašingtona.
O tome je pisao na društvenoj mreži Truth Social .
- Vašington će danas biti oslobođen! Zločin, divljaštvo, sva prljavština i ološ će nestati - naveo je Tramp.
