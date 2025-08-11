Svet

"VAŠINGTON ĆE DANAS BITI OSLOBOĐEN!" Tramp dao reč: Ološ će nestati

11. 08. 2025. u 16:17

AMERIČKI predsednik Donald Tramp obećao je da će ilegalni imigranti i beskućnici „nestati“ sa ulica Vašingtona.

ВАШИНГТОН ЋЕ ДАНАС БИТИ ОСЛОБОЂЕН! Трамп дао реч: Олош ће нестати

O tome je pisao na društvenoj mreži Truth Social .

- Vašington će danas biti oslobođen! Zločin, divljaštvo, sva prljavština i ološ će nestati - naveo je Tramp.

