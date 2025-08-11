"KIJEV MORA DA BUDE UKLJUČEN" Tusk: SAD i Evropa će se konsultovati uoči sastanka Trampa i Putina
POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas da će se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri konsultovati u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini uoči najavljenog sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.
- Kijev mora da bude uključen u bilo kakvu diskusiju povodom okončanja rata u Ukrajini - rekao je Tusk, prenosi Rojters.
On je dodao da Rusija mora da bude svesna da Zapad neće prihvatiti zahteve Moskve da se Ukrajina odrekne svojih teritorija.
- Imam mnogo strahova ali i mnogo nade povodom sastanka Trampa i Putina - rekao je Tusk i dodao da Evropa ostaje jedinstvena u svom pristupu u mirovnim pregovorima.
Tramp je u petak najavio da će se 15. avgusta sastati sa Putinom na Aljasci, ali i da je za to da to bude trilateralni sastanak na kome bi učestvovao i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.
(Tanjug)
