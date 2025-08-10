Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Zemljotres magnitude 5,0 po Rihterovoj skali zabeležen je kod obale Kamčatke, saopštila je regionalna filijala Federalnog istraživačkog centra „Jedinstvena geofizička služba“ Ruske akademije nauka.

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa registrovan je na oko 158 kilometara udaljenosti od Petropavlovska Kamčatskog, a potres se dogodio na dubini od 43,8 kilometara. Ova regija, poznata po svojoj vulkanskoj aktivnosti i učestalim seizmičkim događajima, često beleži zemljotrese različitih magnituda.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povredama ljudi. Seizmolozi prate situaciju i apeluju na stanovništvo da ostanu oprezni i da prate zvanične informacije i uputstva nadležnih službi.

Kamčatka je deo pacifičkog vatrenog prstena, što znači da je posebno podložna seizmičkoj aktivnosti zbog pomeranja tektonskih ploča u ovom delu sveta.

