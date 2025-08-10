PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres magnitude 5,0 po Rihterovoj skali zabeležen je kod obale Kamčatke, saopštila je regionalna filijala Federalnog istraživačkog centra „Jedinstvena geofizička služba“ Ruske akademije nauka.
Epicentar zemljotresa registrovan je na oko 158 kilometara udaljenosti od Petropavlovska Kamčatskog, a potres se dogodio na dubini od 43,8 kilometara. Ova regija, poznata po svojoj vulkanskoj aktivnosti i učestalim seizmičkim događajima, često beleži zemljotrese različitih magnituda.
Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povredama ljudi. Seizmolozi prate situaciju i apeluju na stanovništvo da ostanu oprezni i da prate zvanične informacije i uputstva nadležnih službi.
Kamčatka je deo pacifičkog vatrenog prstena, što znači da je posebno podložna seizmičkoj aktivnosti zbog pomeranja tektonskih ploča u ovom delu sveta.
(Alo)
Preporučujemo
AMERIČKI DIPLOMATA: Rusija i Ukrajina razgovaraju o razmeni teritorija
10. 08. 2025. u 17:45
POTPREDSEDNIK SAD: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini
10. 08. 2025. u 17:11
RUSIJA I INDIJA: Naftni savez koji SAD ne mogu da slome
10. 08. 2025. u 16:45
TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALjASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom
NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".
10. 08. 2025. u 16:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)