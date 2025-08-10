Svet

TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALJASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 08. 2025. u 16:18

NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".

Foto: Printscreen

Njuzvik piše da vežbu koja traje od 1. do 31. avgusta sprovode Severnoamerička komanda vazdušne odbrane (NORAD) i Severna komanda vojske SAD, a pored američkih snaga u njoj učestvuju trupe Ujedinjenog Kraljevstva i Danske, kao i Federalni istražni biro (FBI) i državna i lokalna policija Aljaske.

Navodi se da je u pitanju vojna vežba s arktičkom tematikom koja se svake godine održava na Aljasci kako bi SAD ojačale odbrambene kapacitete Severne Amerike usred stalne pretnje koju predstavlja susedna Rusija.

Američki magazin je prošle nedelje kontaktirao ruska ministarstva odbrane i spoljnih poslova za komentar ove vežbe, ali nije dobio odgovor i naveo je da ostaje da se vidi da li će Rusija uputiti borbene letelice ili plovila blizu Aljaske kako bi pokazala svoju spremnost na operacije u tom ledenom regionu.

Foto: Tanjug/AP

Samo nekoliko dana kasnije CNN je preneo da je američki predsednik Donald Tramp u petak objavio da će njegov "dugo očekivani sastanak" sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom biti održan upravo na Aljasci.

Italijanski list Korijere dela sera navodi da nije slučajno da je Tramp odabrao baš Aljasku za samit sa Putinom samo nedelju dana nakon početka američkih manevara "Arktička ivica 2025" u toj saveznoj državi.

- U izboru Aljaske (kao mesta održavanja samita) ima mnogo više od istorijskog ili diplomatskog simbolizma - ocenjuje se u članku.

(Kurir.rs/Newsweek/CNN/Il Corriere della sera)

