KOALICIJA voljnih ne želi da šalje trupe u Ukrajinu, piše „Sandej tajms“, pozivajući se na visokog zvaničnika u Ministarstvu odbrane Velike Britanije.

Foto Tanjug/AP/Justin Tallis

-S obzirom na to da niko ne želi da šalje vojnike da ginu u Ukrajini, radi se o tome da se osigura da Ukrajinci mogu da urade nešto više (da se pripreme za dalju konfrontaciju sa Rusijom), navodi se u članku.

Prema pisanju lista, kao alternativu evropske zemlje planiraju da ojačaju ukrajinski vojno-industrijski kompleks, što će, navodno, omogućiti Kijevu da napravi sopstvene rakete dugog dometa.

Podsetimo, krajem marta, nakon samita „koalicije voljnih“ u Parizu, Makron je saopštio da više evropskih zemalja planira da pošalje snage za odvraćanje na teritoriju Ukrajine. Prema njegovim rečima, te snage neće zameniti ukrajinsku vojsku niti imati mirovni mandat, već će imati ulogu vojnog odvraćanja. Kako je naveo, kontingenti bi bili raspoređeni na unapred određenim strateškim lokacijama u dogovoru sa ukrajinskom stranom.

Prema informacijama ruske Spoljne obaveštajne službe, Zapad navodno planira razmeštanje kontingenta od oko 100.000 vojnika na teritoriji Ukrajine radi obnove borbene sposobnosti ukrajinske vojske. U obaveštajnoj službi tvrde da bi takav potez predstavljao faktičku okupaciju te postsovjetske republike.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je 6. marta da Rusija ne vidi mogućnost kompromisa po pitanju raspoređivanja stranih „mirovnjaka“ u Ukrajini. Kako je podsetio ruski ministar, ako strani kontingent bude raspoređen u Ukrajini, zapadne zemlje neće želeti da se dogovore o uslovima mirnog rešenja, jer će taj kontingent stvoriti „činjenice na terenu“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori