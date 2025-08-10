LIKVIDIRANA GRUPA DŽIHADISTA: Ubijeni policajac i trojica napadača u napadu ekstramista

JEDAN policajac je ubijen, a trojica napadača su likvidirana u napadu na policijsku stanicu u provinciji Sistan i Beludžistan, na jugoistoku Irana.

Foto: Shutterstock

Kako se navodi, napad se dogodio u gradu Saravan kada su pripadnici sunitske džihadističke grupe Džaiš al-Adl (Vojska pravde) pokušali da upadnu u policijsku stanicu.

-Jedan policajac iz Saravana je poginuo, a tri napadača su ubijena, dok su dvojica uhapšena, prenosi Tajms of Izrael pozivajući se na iransku novinsku agenciju Tasnim.

Pokrajina Sistan Beludžistan, koja se graniči sa Pakistanom i Avganistanom, često je poprište sukoba između iranskih bezbednosnih snaga i militanata ili krijumčara.

U regionu živi veliki broj pripadnika Beludža, etničke manjine koja ispoveda sunitski islam u većinski šiitskom Iranu.

Prethodnog meseca, 26. jula, ista grupa izvela je napad u istoj pokrajini na sud u gradu Zahedanu u kojem je poginulo devet osoba, a najmanje 20 je bilo povređeno.

Grupa Džaiš al-Adl saopštila je da stoji iza napada, koji je nazvala "Rukom pravde", navodeći da je izveden kao odgovor na, kako su rekli, "zločine iranskog režima", sa posebnim osvrtom na "Krvavi petak" iz jeseni 2022. godine, kada su desetine ljudi poginule tokom gušenja protesta u Zahedanu.

Grupa Džajš al-Adl (Vojska pravde) je sunitska oružana organizacija koju Teheran, ali i Sjedinjene Američke Države, smatraju terorističkom.

(Tanjug)

