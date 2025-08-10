MASOVNA PUCNJAVA U BALTIMORU: Povređeno šest osoba
ŠEST osoba, uključujući i petogodišnju devojčicu, ranjeno je u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u stambenom naselju u Baltimoru, saopštila je lokalna policija.
Do pucnjave je došlo oko 21 čas u subotu uveče po lokalnom vremenu, na građane koji su se okupili na otvorenom kako bi zajedno večerali, izjavio je komesar policije Baltimora Ričard Vorli na vanrednoj konferenciji za novinare, prenosi Ej-Bi-Si Njuz.
Petogodišnja devojčica pogođena je u ruku, ali, kako je naglasio Vorli, povreda nije opasna po život.
Najteže je ranjen 38-godišnji muškarac koji životno ugrožen, dok su ostali povređeni 23-godišnja žena i trojica muškaraca uzrasta 32, 33 i 52 godine.
- Za sada imamo vrlo malo informacija. Znamo samo da je ispaljen veći broj hitaca i da ima više žrtava - rekao je Vorli. Prema njegovim rečima, prisutni su bili okupljeni ispred kuće i večerali kada je, kako se pretpostavlja, nepoznata osoba iznenada otvorila vatru.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
TRAMP NOMINOVAO TAMI BRUS: Biće zamenica predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama
09. 08. 2025. u 23:34
PAKAO SE SPUŠTA NA AMERIKU: Brojna područja SAD pod upozorenjem na ekstremne vrućine
09. 08. 2025. u 21:45
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)