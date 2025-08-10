Svet

MASOVNA PUCNJAVA U BALTIMORU: Povređeno šest osoba

В.Н.

10. 08. 2025. u 08:57

ŠEST osoba, uključujući i petogodišnju devojčicu, ranjeno je u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u stambenom naselju u Baltimoru, saopštila je lokalna policija.

Foto: Unsplash

Do pucnjave je došlo oko 21 čas u subotu uveče po lokalnom vremenu, na građane koji su se okupili na otvorenom kako bi zajedno večerali, izjavio je komesar policije Baltimora Ričard Vorli na vanrednoj konferenciji za novinare, prenosi Ej-Bi-Si Njuz.

Petogodišnja devojčica pogođena je u ruku, ali, kako je naglasio Vorli, povreda nije opasna po život.

Najteže je ranjen 38-godišnji muškarac koji životno ugrožen, dok su ostali povređeni 23-godišnja žena i trojica muškaraca uzrasta 32, 33 i 52 godine.

- Za sada imamo vrlo malo informacija. Znamo samo da je ispaljen veći broj hitaca i da ima više žrtava - rekao je Vorli. Prema njegovim rečima, prisutni su bili okupljeni ispred kuće i večerali kada je, kako se pretpostavlja, nepoznata osoba iznenada otvorila vatru.

(Tanjug)

