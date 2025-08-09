TRAMP NOMINOVAO TAMI BRUS: Biće zamenica predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je nominovao portparolku Stejt departmenta Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama.
-Sa zadovoljstvom objavljujem da nominujem Tami Brus, velikog patriotu, televizijsku ličnost i autorku bestselera, za našu novu zamenicu predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama, sa rangom ambasadora", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.
On je dodao da je Brus od početka njegovog drugog mandata, na poziciji portparola Stejt departmenta, gde je, kako je naveo "obavila fantastičan posao".
-Tami Brus će briljantno predstavljati našu zemlju u Ujedinjenim nacijama. Čestitam, Tami!, napisao je Tramp u svojoj objavi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
BIVŠI ANALITIČAR CIA: Mnogo toga u svetu zavisi od sastanka Putina i Trampa
09. 08. 2025. u 17:24
POLETELI LOVCI DA ZAŠTITE TRAMPA: Presreli nepoznat avion
04. 08. 2025. u 21:47
AMERIČKA KONGRESMENKA: Pozvala Trampa da prekine sa isporukom oružja Ukrajini
04. 08. 2025. u 20:48
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)