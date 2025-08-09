TRAMP NOMINOVAO TAMI BRUS: Biće zamenica predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je nominovao portparolku Stejt departmenta Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

-Sa zadovoljstvom objavljujem da nominujem Tami Brus, velikog patriotu, televizijsku ličnost i autorku bestselera, za našu novu zamenicu predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama, sa rangom ambasadora", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

On je dodao da je Brus od početka njegovog drugog mandata, na poziciji portparola Stejt departmenta, gde je, kako je naveo "obavila fantastičan posao".

-Tami Brus će briljantno predstavljati našu zemlju u Ujedinjenim nacijama. Čestitam, Tami!, napisao je Tramp u svojoj objavi.

(Tanjug)

