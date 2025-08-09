Svet

PUTIN RAZGOVARAO SA DA SILVOM: Ruski predsednik ga obavestio o kontaktima sa SAD

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 08. 2025. u 18:30

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Brazila Luisom Inasiom Lulom da Silvom i obavestio ga o kontaktima sa Vašingtonom, saopštila je pres-služba Kremlja.

ПУТИН РАЗГОВАРАО СА ДА СИЛВОМ: Руски председник га обавестио о контактима са САД

Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Vladimir Putin je upoznao brazilskog kolegu sa ključnim rezultatima nedavnog susreta sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivenom Vitkofom. Predsednik Brazila izrazio je podršku naporima usmerenim na mirno rešavanje ukrajinske krize - navedeno je u saopštenju.

Putin je u sredu u Kremlju primio predstavnika Donalda Trampa, a razgovor je trajao više od tri sata. Kroz Vitkofa su lideri dve zemlje razmenili signale u vezi sa Ukrajinom, a razgovarano je i o perspektivama razvoja strateške saradnje Rusije i SAD.

Dvojica predsednika potvrdila su i spremnost za jačanje odnosa strateškog partnerstva i saradnje u okviru BRIKS-a.

Inače, Putin je o rezultatima razgovora sa Vitkofom već obavestio više svetskih lidera, među kojima su predsednik Kine Si Đinping, premijer Indije Narendra Modi, predsednici Belorusije, Kazahstana i Uzbekistana – Aleksandar Lukašenko, Kasim-Žomart Tokajev i Šavkat Mirzijojev, kao i predsednik Južnoafričke Republike Siril Ramafosa.

Podsetimo, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov u noći između petka i subote potvrdio je da će se lideri Rusije i SAD sastati 15. avgusta na Aljasci, gde će se usredsrediti na razmatranje mogućnosti za postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma u vezi sa ukrajinskim krizom.

Održavanje sednice Međuvladine komisije visokog nivoa za saradnju

Predsednici Rusije i Brazila, Vladimir Putin i Luis Inasio Lula da Silva saglasili su se da se ove godine održi sednica Međuvladine komisije visokog nivoa za saradnju dve zemlje, saopštila je pres-služba brazilskog lidera.

„U bilateralnom formatu, strane su potvrdile nameru da sledeća sednica brazilsko-ruske komisije visokog nivoa za saradnju bude održana u toku ove godine“, navedeno je u saopštenju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠENA ŽENA SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE Lisice škljocnule na rukama: Povezana sa kriminalnim organizacijama
Svet

0 0

UHAPŠENA ŽENA SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE Lisice škljocnule na rukama: Povezana sa kriminalnim organizacijama

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Bar su, preduzimajući mere i radnje u cilju lociranja i lišavanja slobode međunarodno traženih lica, a postupajući po dostavljenim operativnim informacijama NCB Interpola Podgorica, jutros u Baru uhapsili kazahstansku državljanku Z.S. (34), za kojom je NCB Interpola Astana raspisao crvenu međunarodnu poternicu, saopštili su iz Uprave policije.

09. 08. 2025. u 20:26

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju