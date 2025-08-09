PUTIN RAZGOVARAO SA DA SILVOM: Ruski predsednik ga obavestio o kontaktima sa SAD

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Brazila Luisom Inasiom Lulom da Silvom i obavestio ga o kontaktima sa Vašingtonom, saopštila je pres-služba Kremlja.

Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Vladimir Putin je upoznao brazilskog kolegu sa ključnim rezultatima nedavnog susreta sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivenom Vitkofom. Predsednik Brazila izrazio je podršku naporima usmerenim na mirno rešavanje ukrajinske krize - navedeno je u saopštenju.

Putin je u sredu u Kremlju primio predstavnika Donalda Trampa, a razgovor je trajao više od tri sata. Kroz Vitkofa su lideri dve zemlje razmenili signale u vezi sa Ukrajinom, a razgovarano je i o perspektivama razvoja strateške saradnje Rusije i SAD.



Dvojica predsednika potvrdila su i spremnost za jačanje odnosa strateškog partnerstva i saradnje u okviru BRIKS-a.

Inače, Putin je o rezultatima razgovora sa Vitkofom već obavestio više svetskih lidera, među kojima su predsednik Kine Si Đinping, premijer Indije Narendra Modi, predsednici Belorusije, Kazahstana i Uzbekistana – Aleksandar Lukašenko, Kasim-Žomart Tokajev i Šavkat Mirzijojev, kao i predsednik Južnoafričke Republike Siril Ramafosa.

Podsetimo, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov u noći između petka i subote potvrdio je da će se lideri Rusije i SAD sastati 15. avgusta na Aljasci, gde će se usredsrediti na razmatranje mogućnosti za postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma u vezi sa ukrajinskim krizom.

Održavanje sednice Međuvladine komisije visokog nivoa za saradnju

Predsednici Rusije i Brazila, Vladimir Putin i Luis Inasio Lula da Silva saglasili su se da se ove godine održi sednica Međuvladine komisije visokog nivoa za saradnju dve zemlje, saopštila je pres-služba brazilskog lidera.

„U bilateralnom formatu, strane su potvrdile nameru da sledeća sednica brazilsko-ruske komisije visokog nivoa za saradnju bude održana u toku ove godine“, navedeno je u saopštenju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: