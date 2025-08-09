"BIĆE RAZMENE TERITORIJA" Tramp objavio kada i gde se sastaje sa Putinom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp se oglasio sinoć nakon nagađanja gde će se održati njegov sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i objavio da će se sledećeg petka sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

- Dugoočekivani sastanak između mene, kao predsednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsednika Rusije Vladimira Putina održaće se sledećeg petka, 15. avgusta 2025. godine, u državi Aljasci. Više detalja uskoro. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp.

Tramp je najavio da će se "veoma uskoro" sastati sa Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Dodatno, Tramp je spomenuo „razmenu teritorija“ između Ukrajine i Rusije kao deo budućeg sporazuma između dve zaraćene zemlje.

- Biće razmena teritorija u korist obe strane, ali o tome ćemo razgovarati kasnije - rekao je u Beloj kući, dodajući da je „to komplikovano“.

- Govorimo o teritoriji gde borbe besne više od tri i po godine - napomenuo je.

Istakao je da očekuje da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bude spreman da "nešto potpiše" u okviru mirovnog procesa s Rusijom.

On je naglasio da veruje u spremnost i Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina da se krene ka okončanju sukoba u Ukrajini.

- Zelenski dobija sve što je potrebno da se mirovni proces pokrene - poručio je Tramp.

Naime, naveo je da SAD predlažu model koji uključuje i određene teritorijalne ustupke od strane Kijeva, ali i potencijalno vraćanje pojedinih oblasti Ukrajini od strane Rusije.