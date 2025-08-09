"BIĆE RAZMENE TERITORIJA" Tramp objavio kada i gde se sastaje sa Putinom
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp se oglasio sinoć nakon nagađanja gde će se održati njegov sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i objavio da će se sledećeg petka sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci.
- Dugoočekivani sastanak između mene, kao predsednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsednika Rusije Vladimira Putina održaće se sledećeg petka, 15. avgusta 2025. godine, u državi Aljasci. Više detalja uskoro. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp.
Tramp je najavio da će se "veoma uskoro" sastati sa Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.
Dodatno, Tramp je spomenuo „razmenu teritorija“ između Ukrajine i Rusije kao deo budućeg sporazuma između dve zaraćene zemlje.
- Biće razmena teritorija u korist obe strane, ali o tome ćemo razgovarati kasnije - rekao je u Beloj kući, dodajući da je „to komplikovano“.
- Govorimo o teritoriji gde borbe besne više od tri i po godine - napomenuo je.
Istakao je da očekuje da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bude spreman da "nešto potpiše" u okviru mirovnog procesa s Rusijom.
On je naglasio da veruje u spremnost i Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina da se krene ka okončanju sukoba u Ukrajini.
- Zelenski dobija sve što je potrebno da se mirovni proces pokrene - poručio je Tramp.
Naime, naveo je da SAD predlažu model koji uključuje i određene teritorijalne ustupke od strane Kijeva, ali i potencijalno vraćanje pojedinih oblasti Ukrajini od strane Rusije.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)