Svet

"BIĆE RAZMENE TERITORIJA" Tramp objavio kada i gde se sastaje sa Putinom

Новости онлине

09. 08. 2025. u 07:25

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp se oglasio sinoć nakon nagađanja gde će se održati njegov sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i objavio da će se sledećeg petka sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci.

БИЋЕ РАЗМЕНЕ ТЕРИТОРИЈА Трамп објавио када и где се састаје са Путином

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

- Dugoočekivani sastanak između mene, kao predsednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsednika Rusije Vladimira Putina održaće se sledećeg petka, 15. avgusta 2025. godine, u državi Aljasci. Više detalja uskoro. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp. 

Tramp je najavio da će se "veoma uskoro" sastati sa Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Dodatno, Tramp je spomenuo „razmenu teritorija“ između Ukrajine i Rusije kao deo budućeg sporazuma između dve zaraćene zemlje.

- Biće razmena teritorija u korist obe strane, ali o tome ćemo razgovarati kasnije - rekao je u Beloj kući, dodajući da je „to komplikovano“.

- Govorimo o teritoriji gde borbe besne više od tri i po godine - napomenuo je.

Istakao je da očekuje da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bude spreman da "nešto potpiše" u okviru mirovnog procesa s Rusijom.

On je naglasio da veruje u spremnost i Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina da se krene ka okončanju sukoba u Ukrajini.

- Zelenski dobija sve što je potrebno da se mirovni proces pokrene - poručio je Tramp.

Naime, naveo je da SAD predlažu model koji uključuje i određene teritorijalne ustupke od strane Kijeva, ali i potencijalno vraćanje pojedinih oblasti Ukrajini od strane Rusije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAD ŽIČARE: Raste broj povređenih (VIDEO)
Svet

0 1

PAD ŽIČARE: Raste broj povređenih (VIDEO)

BROJ povređenih u padu žičare u ruskom gradu Naljčik, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, porastao je sa šest na osam, od kojih je četvoro hospitalizovano a jedan od povređenih se nalazi na lečenju na intenzivnoj nezi.

09. 08. 2025. u 00:40

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju