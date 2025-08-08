MINISTAR IZRAEL KAC: Hamas i dalje predstavlja pretnju, Izrael odlučan u ostvarivanju ciljeva rata

MINISTAR odbrane Izraela Izrael Kac izjavio je da palestinski militantni pokret Hamas i dalje predstavlja "pretnju po bezbednost Izraela" i poručio da odluka bezbednosnog kabineta o nastavku vojne kontrole nad Pojasom Gaze šalje jasnu poruku o odlučnosti Izraela da ostvari sve ratne ciljeve.

Foto Tanjug/AP/Leo Correa

-Ova odluka pokazuje odlučnost Izraela da ostvari potpuni poraz Hamasa, stvori uslove za povratak talaca i obezbedi mir izraelskim zajednicama kroz široku i snažnu bezbednosnu zonu u Gazi, rekao je Kac, prenosi Tajms of Izrael.

On je oštro kritikovao države koje osuđuju izraelske poteze i prete sankcijama, poručivši da takve mere neće zaustaviti sprovođenje izraelskog plana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori