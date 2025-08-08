VETAR IŠČUPAO SUNCOBRAN KOJI SE POTOM ZABIO DEVOJCI U NOGU: Dramatične scene na Halkidikiju (FOTO)

NA popularnoj plaži Posidi na Halkidikiju dogodio se nesvakidašnji incident kada je jak vetar iščupao suncobran, koji se potom zario devojci u nogu. Ovaj događaj se odigrao danas oko 13 sati, dok je 26-godišnja devojka uživala u sunčanju.

Foto: Tanjug/Printskrin

Vetar je bio toliko snažan da je suncobran izleteo iz svog postolja i prouzrokovao ozbiljnu povredu. Devojka je odmah dobila potrebnu medicinsku pomoć i prevezena je u bolnicu radi sanacije povrede.

Na svu sreću, jedan od spasilaca sa Halkidikija, koji se slučajno zatekao na plaži van dužnosti, odmah je pritekao u pomoć povređenoj devojci. Njegova brza reakcija bila je ključna u pružanju prve pomoći pre nego što je Hitna pomoć stigla na lice mesta.

Povređena devojka je prevezena u bolnicu u Poligirosu, gde je izvršena procedura uklanjanja stranog tela i konačna sanacija povrede.

(Telegraf)