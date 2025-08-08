PENTAGON je u julu promenio svoju politiku, omogućivši Ministarstvu odbrane da vraća oružje namenjeno Ukrajini nazad u američke zalihe, prenosi TV kanal Si-En-En, pozivajući se na izvore upućene u službenu belešku zamenika ministra odbrane SAD za vojno-politička pitanja Elbridža Kolbija.

Foto USAF/Staff Sgt. Sarah M. McClanahan

-Ministarstvo odbrane ima mogućnost da određeno oružje i opremu, koji su namenjeni Ukrajini, vrati nazad u američka skladišta. Ovo je radikalan korak koji može dovesti do toga da milijarde dolara, koje su ranije izdvojene za Ukrajinu, budu usmerene na dopunu smanjenih američkih zaliha, navodi se u saopštenju.

Kako ističe TV kanal, ministar odbrane SAD Pit Hegset u julu je naredio obustavu isporuka oružja Ukrajini, postupajući u skladu sa službenom beleškom Elbridža Kolbija, kao i da ovaj dokument i dalje ostaje na snazi.

Prema izvorima Si-En-En-a, do sada još nije bilo slučajeva vraćanja oružja u skladu sa ovom beleškom, ali ako se to dogodi, takav korak mogao bi ostaviti Kijev bez naoružanja vrednim milijarde dolara.

U okviru tog dokumenta Pentagon je podelio zalihe oružja SAD na „crvenu“, „žutu“ i „zelenu“ kategoriju, pri čemu prve dve označavaju da tih zaliha nema dovoljno na američkim skladištima i da njihova isporuka zahteva odobrenje samog šefa Pentagona, pojašnjava TV kanal.

Rakete namenjene Kijevu za PVO sisteme "patriot" i deo drugog oružja svrstani su u „crvenu kategoriju“, dodaje TV kanal.

SITUACIJA SA AMERIČKIM VOJNIM ISPORUKAMA UKRAJINI

Početkom jula list „Politiko“ objavio je da su SAD obustavile isporuku raketa i druge municije kijevskom režimu. Prema navodima, Pentagon je privremeno obustavio isporuke zbog zabrinutosti da su zalihe oružja na američkom skladištu suviše istrošene.

Međutim, nakon manje od nedelju dana, američki lider Donald Tramp je izjavio da ne zna ko je dozvolio obustavu vojne pomoći Ukrajini. Šef Bele kuće je 7. jula obećao da isporuči Kijevu više oružja, pre svega, odbrambena sredstva. Ovu informaciju su potvrdili u Ministarstvu odbrane SAD.

Prema podacima agencije „Rojters“, Amerikanci će obnoviti isporuke artiljerijskog oruđa od 155 milimetara i navođene rakete za višecevne bacače Oružanim snagama Ukrajine. Ostaje nejasno koliko je zapravo oružja isporučeno i da li je isporuka bila potpuna.

Kako je istakao portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, slanje oružja kijevskom režimu ne vodi ka postizanju mirnog rešenja sukoba, naprotiv, podstiče nastavak borbenih dejstava.

