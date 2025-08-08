BELA KUĆA: Jermenija i Azerbejdžan potpisaće mirovni sporazum
JERMENIJA i Azerbejdžan potpisaće danas mirovni sporazum, saopštila je Bela kuća, a predsednik SAD Donald Tramp je najavio da će ugostiti lidere Jermenije i Azerbejdžana na "istorijskom mirovnom samitu", koji ima za cilj okončanje višedecenijskih neprijateljstava između ove dve bivše sovjetske republike.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev "pridružiće mi se u Beloj kući na zvaničnoj ceremoniji potpisivanja mirovnog sporazuma", napisao je Tramp juče na svojoj platformi Truth Social.
Dve zemlje su dva puta ratovale zbog sporne oblasti Nagorno-Karabah, koju je Azerbejdžan ponovo zauzeo od jermenskih snaga u brzoj ofanzivi 2023. godine, što je izazvalo egzodus više od 100.000 etničkih Jermena.
- Ove dve nacije su bile u ratu mnogo godina, što je rezultiralo hiljadama mrtvih. Mnogi lideri su pokušavali da okončaju rat, ali bez uspeha, sve do sada, zahvaljujući Trampu. Moja administracija već neko vreme intenzivno sarađuje sa obe strane - napisao je Tramp, izražavajući ponos zbog "hrabrih lidera koji su uradili pravu stvar".
- Ovo nije samo pitanje Jermenije. Nije samo pitanje Azerbejdžana. Radi se o celom regionu i oni znaju da je taj region sigurniji i prosperitetniji uz predsednika Trampa - rekla je portparolka Bele kuće Ana Keli, prenosi Rojters.
Ona je kazala novinarima da će Tramp potpisati sporazume sa Jermenijom i Azerbejdžanom o energiji, tehnologiji, ekonomskoj saradnji, bezbednosti granica, infrastrukturi i trgovini.
Agencija navodi da nisu izneti drugi detalji.
(Tanjug)
Preporučujemo
FOKS NjUZ I TASS: Sastanak Trampa i Putina možda već ovog datuma
08. 08. 2025. u 15:27
TRAMP POTPUNO POBESNEO: Vikao je iz petnih žila?
08. 08. 2025. u 09:33
PRVA REAKCIJA RUSIJE NA TRAMPOV MIROVNI PLAN: "Potpuno prihvatljivo" (VIDEO)
07. 08. 2025. u 17:54
VOJSKA IZLAZI NA ULICE VAŠINGTONA? Tramp upozorava: "Naš glavni grad nije bezbedan"
07. 08. 2025. u 16:02
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)