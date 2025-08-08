BELA KUĆA: Jermenija i Azerbejdžan potpisaće mirovni sporazum

JERMENIJA i Azerbejdžan potpisaće danas mirovni sporazum, saopštila je Bela kuća, a predsednik SAD Donald Tramp je najavio da će ugostiti lidere Jermenije i Azerbejdžana na "istorijskom mirovnom samitu", koji ima za cilj okončanje višedecenijskih neprijateljstava između ove dve bivše sovjetske republike.

Foto AP

Jermenski premijer Nikol Pašinjan i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev "pridružiće mi se u Beloj kući na zvaničnoj ceremoniji potpisivanja mirovnog sporazuma", napisao je Tramp juče na svojoj platformi Truth Social.

Dve zemlje su dva puta ratovale zbog sporne oblasti Nagorno-Karabah, koju je Azerbejdžan ponovo zauzeo od jermenskih snaga u brzoj ofanzivi 2023. godine, što je izazvalo egzodus više od 100.000 etničkih Jermena.

- Ove dve nacije su bile u ratu mnogo godina, što je rezultiralo hiljadama mrtvih. Mnogi lideri su pokušavali da okončaju rat, ali bez uspeha, sve do sada, zahvaljujući Trampu. Moja administracija već neko vreme intenzivno sarađuje sa obe strane - napisao je Tramp, izražavajući ponos zbog "hrabrih lidera koji su uradili pravu stvar".

- Ovo nije samo pitanje Jermenije. Nije samo pitanje Azerbejdžana. Radi se o celom regionu i oni znaju da je taj region sigurniji i prosperitetniji uz predsednika Trampa - rekla je portparolka Bele kuće Ana Keli, prenosi Rojters.

Ona je kazala novinarima da će Tramp potpisati sporazume sa Jermenijom i Azerbejdžanom o energiji, tehnologiji, ekonomskoj saradnji, bezbednosti granica, infrastrukturi i trgovini.

Agencija navodi da nisu izneti drugi detalji.

(Tanjug)