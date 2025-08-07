KRAHOV ASISTENT NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI: U Drezdenu počelo suđenje Kinezu koji je radio za člana AfD od kog se stranka distancirala
U DREZDENU je, pred Višim pokrajinskim sudom, počelo suđenje rođenom Kinezu sa nemačkim pasošem, Jianu Dž.(44), bivšem asistentu Maksimilijana Kraha(48), političara desnih suverenista okupljenih oko Alternative za Nemačku (AfD), optuženog za "posebno težak slučaj špijunaže". Krah se, istovremeno, tereti da je primao mito.
Špijuniranje nemačkih političara, ekonomskih eksperata i vojnih zvaničnika, kako prenosi Dojče vele, trajalo je navodno još od 2002. godine, a AfD se u međuvremenu, praktično odrekla ovog svog člana, zbog njegovih ekstremističkih izjava kojima se opravdava nacizam.
U vreme dok se afera plela, Krah je bio poslanik u Evropskom parlamentu(EP), a Dž. njegova desna ruka. U dokumentu "Prepodnevni čaj", Dž. detaljno opisuje sadržaj razgovora koji je lane vodio sa svojim šefom u kafiću na obodu Praga. Radilo se o bezazlenim temama, ali je na videlo izašlo i "tračarenje" šefice AfD, Alis Vajdel.
Dž-u se stavlja na teret da je kineskoj tajnoj službi dostavljao poverljiva dokumenta EP u kom je njegov poslodavac Krah, od 2019. do ove godine, bio poslanik AfD. Dž. je, navodno, skupio više od 500 dokumenata, među kojima one klasifikovane kao posebno osetljive. Osim toga, navodno je prikupljao informacije o vodećim političarima AfD, te je, 2023. i 2024, špijunirao kineske opozicione aktiviste i disidente u Nemačkoj. Na društvenim mrežama, lažno se predstavljao kao kritičar Pekinga, pokušavajući da dođe do ličnih podataka nemačkih zvaničnika.
Krah je, potom, poslaničku klupu u Briselu, zamenio onom u nemačkom Bundestagu, pošto je osvojio direktni mandat u federalnom parlamentu. Kad je u aprilu prošle godine, usred kampanje za izbore za EP Dž. uhapšen, a Krahov kabinet u Briselu pretražen, izbila je velika afera i Krah ga je otpustio.
AfD je, posle više kontroverzi, zabranila Krahu učešće u predizbornoj kampanji za EP, lane. Razlog je kako proizilazi sad iz poverljivih dokumenata pronađenih kod njegovog asistenta, bio i "opanjkavanje" rukovodstva stranke. Pošto je ponovo izabran za EP, Krah je isključen iz poslaničkog kluba u Bundestagu, a kao razlog navedene su njegove izjave koje relativizuju nacističke SS divizije. Iste izjave, poslužile su francuskom Nacionalnom okupljanju Marin le Pen da izbaci AfD iz, nekad zajedničkog, poslaničkog kluba.
Protiv Kraha vodi se istraga zbog sumnji u pranje novca i primanje mita iz Kine. On je sve optužbe odbacio kao "apsurdne i politički motivisane", a na sudu će se, početkom septembra, pojaviti u procesu protiv svog bivšeg asistenta.
I Dž.imao desnu ruku
KINESKINjA Jaći S, saučesnica optuženog Dž-a, koja je radila za logističku firmu aktivnu i na aerodromu Lajpcig-Hale, uhapšena je u oktobru. Od avgusta 2023. do februara prošle godine, navodno je Dž-u davala informacije o letovima, teretu i putnicima da ih prosledi kineskoj obaveštajnoj službi. Posebno se, navodi nemačko državno tužilaštvo radilo o transportu vojne opreme i ljudima, povezanim sa jednom nemačkom vojnom firmom. Oboje, Dž. i S. su u istražnom zatvoru.
