TRAMP DONEO ODLUKU: Evo da li će ponovo učestvovati na izborima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da, najverovatnije, neće ponovo učestvovati na predsedničkim izborima.

Foto: Tanjug/AP

- Najverovatnije neću - rekao je on u intervjuu za TV Si-En-Bi-Si.

Podsetimo, Tramp je to isto rekao i u maju, dodavši da ga pristalice stalno nagovaraju da se kandiduje i za treći mandat ali da on to ne želi da radi.

(Sputnjik)