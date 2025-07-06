"POBEDIĆEMO I NA SLEDEĆIM IZBORIMA" Orban: Opozicija je opozicija, tu je da vam diše za vrat, to je njen posao
MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će kampanju pred parlamentarne izbore koji će biti održani iduće godine započeti "sa zdravim i istorijski utemeljenim samopouzdanjem".
Orban je izjavio da njegova stranka Fides nema potrebe da sumnja u pobedu.
- Pobedićemo i na sledećim izborima, to je plan - rekao je premijer Viktor Orban u intervjuu za Kroniku onlajn, prenosi Hirado. Uvek postoji velika nacionalna stranka, sada je to Fides, koja se bori za nezavisnost zemlje, za istorijsku istinu, i uvek postoji sumnjiva međunarodna formacija plaćena i održavana iz inostranstva, a na čelu sa pokrajinskim liderima koji pokušavaju da preuzmu vlast novcem i uticajem iz inostranstva, istakao je mađarski premijer.
Dodao je da je opozicija ista kakva je uvek i bila, da menja "samo odeću".
- Opozicija je opozicija, tu je da vam diše za vrat, to je njen posao. Ali, važno je da vam diše za vrat, odnosno da je iza vas, a ne ispred i dok je god to tako, onda to ne predstavlja problem - ocenio je mađarski premijer.
Orban je istakao i da je dvadeset godina na mestu premijera Mađarske, nakon što je pobedio na pet izbora - na poslednja četiri uzastopna.
