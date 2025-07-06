NAJMANJE 59 0SOBA, UKLJUČUJUĆI 21 DETE, POGINULO U POPLAVAMA U TEKSASU: I dalje se traga sa nestalim devojčicama iz letnjeg kampa

BROJ žrtava katastrofalnih poplava u Teksasu dostigao je 59 u nedelju, uključujući 21 dete, saopštila je policija, dok potraga za devojčicama nestalim iz letnjeg kampa ulazi u treći dan.

AP Photo/Eric Gay

Lari Leita, šerif okruga Ker u Teksas Hil Kantriju, epicentru poplava, rekao je da se 11 devojčica i jedan savetnik vode kao nestali iz kampa u blizini reke Gvadalupe, koja se izlila iz korita nakon što je kiša pala u centralnom Teksasu u petak, na Dan nezavisnosti SAD.

Leita je rekao da se identitet 18 odraslih i četvoro dece i dalje istražuje, ali nije precizirano da li su te 22 osobe uključene u broj od 59 žrtava.

Zvaničnici su u subotu saopštili da je više od 850 ljudi spaseno, uključujući neke koji su se držali za drveće, nakon što je iznenadna oluja izbacila do 38 cm kiše širom regiona, oko 140 km severozapadno od San Antonija, a tačan broj nestalih lica u tom području nije poznat.

Ministarka za nacionalnu bezbednost Kristi Noem, koja nadgleda NOAA, rekla je da "umereno“ upozorenje na poplave koje je u četvrtak izdala Nacionalna meteorološka služba nije tačno predvidelo ekstremne padavine i rekla je da Trampova administracija radi na nadogradnji sistema.

(Indija Tudej)