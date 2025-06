"KAŽU MI DA PODSTIČEM NUKLEARNU HISTERIJU" Medvedev: To je stvarno i brzo - niko me to nije potrebno

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev osvrnuo se na upotrebu nuklearnog oružja.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Često me optužuju da podstičem nuklearnu histeriju. Shvatite! Kada pišem o nuklearnom sukobu, to nije tek tako. To je stvarno. I brzo. Nikome to nije potrebno - poručio je Medvedev.

BONUS VIDEO: