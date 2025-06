SPREMAN SAM NA SASTANAK ODMAH! Zelenski poručio Putinu: "Istanbul, Vatikan, Švajcarska... ponedeljak, ili bili koji drugi dan"

UKRAJINSKA strana predlaže Rusima prekid vatre do sastanka šefova dve zemlje na kojem bi se razgovaralo o okončanju rata, izavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom današnjeg obraćanja novinarima.

foto: Tviter

- Rusi nisu spremni za prekid vatre. Ovaj nivo delegacija ne može da to reši, smatraju da je to stvar lidera. I sami su rekli da je pitanje prekida vatre pitanje za viši nivo. Mi smo spremni za sastanak odmah. Mesto sastanka neka bude izbor Rusa - Istanbul, Vatikan, Švajcarska, sve je to dostupno. U ponedeljak, ili bilo koji drugi dan - rekao je Zelenski, javlja Ukrinform.

U Istanbulu je u ponedeljak održana druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine, a sastanak je trajao više od sat vremena u palati Čiragan.

Ukrajina je nakon sastanka saopštila da je postignut sporazum o razmeni svih teško ranjenih i kritično bolesnih ratnih zarobljenika, kao i mladih vojnika uzrasta od 18 do 25 godina, po principu "svi za sve", kao i da su se obe strane složile da razmene tela po 6.000 poginulih vojnika.

Kijev je, takođe, predložio sastanak na nivou lidera dve zemlje do kraja meseca.