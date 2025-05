PREMIJER GRUZIJE POSLAO OTVORENO PISMO TRAMPU: "Ovim aktom je smanjeno poverenje našeg naroda, ne samo u Kongres, već i u vašu administraciju"

U OTVORENOM pismu upućenom predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i potpredsedniku Džej Di Vensu, premijer Gruzije Irakli Kobahidže izrazio je zabrinutost zbog odsustva komunikacije na visokom nivou i nedavnih "neprijateljskih zakonodavnih akcija", pozivajući američku administraciju da preispita svoj pristup i potvrdi svoju podršku demokratskom razvoju i suverenitetu Gruzije.

Kobahidže je naveo da se pre nekoliko nedelja obratio američkom lideru u vezi sa odnosima SAD i Gruzije, kojem su prethodile javne izjave o spremnosti Gruzije da obnovi strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama "od nule", ali da do danas odgovor nije stigao.

- S obzirom na to da je Gruzija ostala i već dugo je istinski strateški partner SAD, i da nastavlja da izražava spremnost da obnovi ovo partnerstvo, ćutanje nove administracije je i neočekivano i zbunjujuće za vladu Gruzije i za narod - istakao je Kobahidže.

U pismu se naglašava dugogodišnje strateško partnerstvo Gruzije sa Sjedinjenim Američkim Državama i nada da će istinska konfrontacija sa "dubokom državom" dovesti do obnovljenog partnerstva i međusobnog poverenja između dve nacije

- Gruzija je godinama bila najpouzdaniji partner Sjedinjenih Država u našem veoma nestabilnom regionu – regionu koji ima strateški značaj za SAD. Gruzija je stajala uz Sjedinjene Američkim Države u najkritičnijim svetskim žarištima, uključujući Irak i Avganistan, gde je doprinela najvećim brojem vojnika po glavi stanovnika. Učešćem samo u ove dve misije, naša mala zemlja je pomogla SAD da uštede 2,5 milijardi američkih dolara – iznos koji daleko premašuje stvarnu pomoć koju je Gruzija dobila iz budžeta SAD - naveo je Kobahidže.

On je objasnio da pod "stvarnom pomoći" ne misli na sredstva izdvojena iz budžeta SAD tokom perioda od 2008. do 2011. godine za očuvanje režima bivšeg predsednika Mihaila Sakašvilija nakon što je on pokrenuo rat sa Rusijom po, kako je naveo, "nalogu Duboke države".

- Takođe, ne smatramo stvarnom pomoći sredstva usmerena preko ambasade SAD, USAID-a, NED-a, Soroševe fondacije i drugih sličnih entiteta – sredstva koja su korišćena za podsticanje radikalizma i mržnje, organizovanje revolucija, potkopavanje imidža Gruzijske pravoslavne crkve, podsticanje verskog ekstremizma, slabljenje državnih institucija, promociju rodne i LGBT propagande i težnju ka drugim sličnim ciljevima - naglasio je premijer Gruzije.

Dodao je i da je, prema međunarodnim rang listama, Gruzija regionalni lider u pogledu demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, slobode medija, nezavisnosti pravosuđa, snage državnih institucija, niskog nivoa korupcije i drugih ključnih pokazatelja.

- Liderstvo Gruzije potvrđuju čak i institucije kojima vaša administracija posebno veruje. Uzimajući sve ovo u obzir – i s obzirom na to da vaša administracija aktivno učestvuje u dijalogu i komunikaciji sa brojnim državama, uključujući i neke koje su otvoreno nedemokratske i autoritarne – vaša ćutnja u vezi sa Gruzijom nema nikakvo logično objašnjenje iz naše perspektive - istakao je premijer Gruzije i ukazao na "upečatljivu podudarnost vrednosti i ideologije" dve vlade.

- Otvoreno smo govorili o kriminalnim aktivnostima Duboke države, USAID-a, NED-a i drugih srodnih entiteta nekoliko godina pre nego što ste dali identične izjave. Naše procene u vezi sa ratom u Ukrajini, rodnom i LGBT propagandom i mnogim drugim pitanjima su potpuno podudarne. Usled tako snažne vrednosne i ideološke konvergencije, gruzijski narod je u početku očekivao da će Gruzija biti među prvim zemljama koje će privući posebno interesovanje vaše administracije - naveo je Kobahidže.

Kako je dodao, takvo interesovanje Vašingtona, na primer, pokazano je prema Rumuniji i Nemačkoj, "gde su se, uz podršku evropske birokratije, dogodile nedemokratske akcije".

- Međutim, na iznenađenje i gruzijskog naroda i nas samih, vaša administracija do danas nije pokazala takvu pažnju prema Gruziji - primetio je Kobahidže i ocenio da "potpuno neshvatljive" sankcije protiv zamenika premijera Gruzije i drugih vladinih zvaničnika ostaju na snazi, uprkos tome što su, kako tvrdi, "uvedene zbog efikasnog sprečavanja pokušaja revolucije i nasilja" koje je planirala administracija bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, a finansirala preko USAID-a.

Kobahidže je podsetio da je Kongres SAD nedavno usvojio Zakon o prijateljstvu koji je, kako je ocenio, "duboko neprijateljski nastrojen" prema gruzijskom narodu i demokratski izabranoj vladi.

- S obzirom na značenje reči 'prijatelj', ovaj zakon podseća na model Džordža Orvela, u kojem je rat mir, a neprijatelj prijatelj. Navikli smo na apsurdne akte koje su usvojili razni parlamenti u skorije vreme i pod normalnim okolnostima ne bismo ni obraćali pažnju na Zakon o prijateljstvu – da nije činjenice da mnogi akteri pripisuju ovaj zakon vašoj administraciji - istakao je Kobahidže i dodao da je ovim aktom smanjeno poverenje gruzijskog naroda "ne samo u Kongres, već – nažalost – i u vašu administraciju, koju je gruzijska javnost gledala sa drugačijom vrstom nade".

Ocenio je i da su nedavni događaji u gruzijskom društvu doveli do sve jačeg osećaja da su izjave o pobedi nad Dubokom državom "samo pokušaji njenog rebrendiranja – i ništa više".

- Ljudima je zbunjujuće to što, iako oštro kritikujete odluke predsednika Bajdena, još uvek niste preinačili nijedan od njegovih kriminalnih postupaka. Ipak, u svojim javnim izjavama, naša vlada nastavlja da izražava optimizam da će vaša administracija zaista uspeti da pobedi Duboku državu – razvoj događaja koji bi nesumnjivo doveo do resetovanja odnosa između SAD i Gruzije i obnove našeg strateškog partnerstva - poručio je Kobahidže i ocenio da će, u suprotnom, "revolucionarni scenario planiran pod Bajdenovom administracijom nastaviti da se odvija".

Kobahidže je podsetio da se oko 250 pojedinaca koje, kako je naveo, obučavaju i finansiraju USAID i NED i dalje svakodnevno okuplja na centralnoj aveniji Tbilisija, što je, prema oceni gruzijskog premijera, "neosporan dokaz da Duboka država još uvek nije odustala od svojih planova za revoluciju".

- Mi i dalje ostajemo optimistični i puni nade da je vaš sukob sa Dubokom državom iskren i da će na kraju dovesti do njenog poraza. Vlada Gruzije strpljivo čeka taj trenutak - onaj koji bi trebalo da postavi temelje za resetovanje odnosa između SAD i Gruzije i obnavljanje strateškog partnerstva između naše dve zemlje - poručio je Kobahidže i poželeo Trampu uspeh u ovoj borbi, a Sjedinjenim Američkim Državama "snagu i prosperitet".

(Tanjug)