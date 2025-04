NEMAČKI MEDIJI: Ukrajina se sprema za najgore

UKRAJINA se priprema za najgori scenario, a to je prekid podrške od strane Sjedinjenih Američkih Država, preneo je nemački list Bild, pozivajući se na izvor iz ukrajinske vlade.

-Pripremamo se za najgori scenario, odnosno za prekid američke podrške, rekao je izvor. On je takođe izrazio razočaranje mirnim planom koji je predstavio predsednik SAD Donald Tramp. „Nadamo se da je to bila samo pregovaračka taktika Trampa, ali on ne vrši pritisak na (predsednika Ruske Federacije Vladimira) Putina, ne uvodi nikakve sankcije“, navodi se u izjavi izvora.

Osim toga, jedan neimenovani ukrajinski diplomata izjavio je za Bild da su uslovi koje je Tramp izneo neprihvatljivi za Kijev.

-Ono što je napisano na papiru i ono što nam se signalizira tokom pregovora — neprihvatljivo je… Nećemo se predati tek tako. Čak i da vlada bude za, a nije, stanovništvo bi bilo protiv, rekao je diplomata.

