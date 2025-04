"MORAMO DA KAŽEMO ISTINU" Izraelski ministar: Vraćanje talaca nije najvažnija stvar

MINISTAR finansija Izraela Bezalel Smotrič izjavio je da vraćanje talaca iz Gaze nije najvažniji cilj vlade.

- Moramo da kažemo istinu - vraćanje talaca nije najvažnija stvar. Naravno, to je veoma važan cilj, ali ako želite da uništite Hamas kako bi se sprečila još jedna tragedija poput one od 7. oktobra, morate da razumete da ne može da postoji situacija u kojoj Hamas ostaje u Gazi - rekao je Smotrič u intervjuu za "Radio Galey Israel", prenosi Tajms of Izrael.

Hamas, koji i dalje drži 59 talaca, poručio je da će osloboditi taoce u zamenu za obustavu rata i povlačenje Izraela iz Pojasa Gaze.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu više puta je rekao da nije spreman da okonča rat sve dok Hamas, koji vlada Gazom, ne bude potpuno uništen.

(Tanjug)

