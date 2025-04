TRAMP ZA PREGOVORE, PEKING UZVRATIO UDARAC: Šef Bele kuće najavio da postoji rešenje za carine, dok je Kina objavila kontramere Americi

DAN pošto je najavio uvođenje carina za većinu trgovinskih partnera, uzdrmavši situaciju na svetskom ekonomskom nebu, američki predsednik Donald Tramp istakao je da će biti otvoren za pregovore, ukoliko ostale države ponude "nešto fenomenalno".

AP Photo/Evan Vucci

- Tarife nam daju veliku moć da pregovaramo. Uvek jesu. Koristio sam ih veoma dobro u prvoj administraciji, kao što ste videli, ali sada to podižemo na potpuno novi nivo - poručio je Tramp.

Povodom pada vrednosti na tržištu nakon odluke o uvođenju carina, Tramp je ocenio da je to bilo očekivano, kao i da je to potreban korak da se izleči američka ekonomija. Napomenuo je i da je blizu dogovor SAD o kineskoj aplikaciji "Tik-Tok", navodeći da je u to uključeno više investitora, kao i da bi smanjio američke carine prema Kini u zamenu da Peking odobri prodaju te platforme.

U međuvremenu, glavni ekonomski rival SAD, Kina, uzvratila je udarac Vašingtonu, najavivši da će od 10. aprila uvesti carinu od 34 odsto na svu robu uvezenu iz Amerike. Potez kineskih vlasti dolazi pošto je Tramp Pekingu namenio tarife u visini od 34 procenta, što će zajedno sa prethodnih 20, ukupno iznositi pozamašnih 54 procenta.

- Kina apeluje da SAD odmah ukinu svoje jednostrane tarifne mere i reše trgovinske razlike kroz konsultacije na jednak, poštovan i obostrano koristan način. Potez Trampove administracije nije u skladu sa pravilima međunarodne trgovine i ozbiljno podriva kineske interese i ugrožava globalni ekonomski razvoj i stabilnost lanca proizvodnje i snabdevanja - napominje se u saopštenju kineskog ministarstva trgovine.

MMF: Rizik za globalnu ekonomiju MEĐUNARODNI monetarni fond (MMF) upozorio je da su nove Trampove carine značajan rizik za globalnu ekonomiju. Generalna direktorka MMF Kristalina Georgijeva kaže da je važno da SAD i njihovi trgovinski partneri izbegnu dalju eskalaciju globalnog trgovinskog rata. "Još procenjujemo makroekonomske implikacije najavljenih mera, ali su one očigledno značajan rizik za globalne izglede u vreme usporenog rasta", rekla je Georgijeva. MMF će saopštiti svoje najnovije procene na prolećnom sastanku sa Svetskom bankom, krajem meseca.

Predsednik SAD Donald Tramp smatra da je Kina pogrešila uvođenjem carinskih kontramera Americi.

- Kina je loše odigrala. Uspaničili su se, a to je jedina stvar koju nisu smeli da urade - poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Portparol ministarstva trgovine kaže da je Kina podnela tužbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji, naglasivši da američke carine ozbiljno krše pravila ove asocijacije, štete legitimnim pravima i interesima članica STO i podrivaju multilateralni trgovinski sistem zasnovan na pravilima i međunarodni ekonomski i trgovinski poredak.

- To je tipična praksa jednostranog maltretiranja koja ugrožava stabilnost globalnog ekonomskog i trgovinskog poretka. Kina se tome odlučno protivi - navodi on.

Kina se ovde nije zaustavila, objavivši još mera protiv SAD. Dodala je 16 američkih subjekata na svoju listu kontrole izvoza, tvrdeći da oni mogu da ugroze nacionalnu bezbednost i interese Kine. Ovim potezom se zabranjuje izvoz predmeta dvostruke namene - robe, softvera i tehnologije koji se mogu koristiti i u civilne i vojne svrhe, preneo je Bi-Bi-Si.

Peking je naveo i da je 11 stranih entiteta stavio na svoju listu "nepouzdanih subjekata", što mu omogućava da preduzme kaznene mere protiv njih. Ministarstvo trgovine napominje da su ove kompanije učestvovale u "takozvanoj vojnoj i tehničkoj saradnji sa Tajvanom". Takođe je suspendovala izvozne kvalifikacije šest američkih kompanija, navodeći kao razlog zabrinutost za bezbednost hrane.

Istovremeno, američka investiciona banka Džej Pi Morgan saopštila je da prema trenutnim procenama postoji 60 odsto šanse da globalna ekonomija uđe u recesiju do kraja godine, u odnosu na prethodnih 40 procenata.