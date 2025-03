TRAMP DAO OBEĆANJE: Niko neće biti otpušten zbog propusta i curenja vojnih planova iz grupnog četa

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da niko neće biti otpušten zbog propusta u nacionalnoj bezbednosti, kada je novinar greškom dodat u grupni razgovor na aplikaciji Signal, gde se raspravljalo o napadima na Jemen.

Ranije ove nedelje, savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Volc slučajno je dodao glavnog urednika časopisa "Atlantik" Džefrija Goldberga u grupni čet sa visokim članovima Trampove administracije koji su raspravljali o planovima za napad na Hute početkom ovog meseca.

Bela kuća je pokušala da umanji značaj incidenta, a Tramp je više puta tokom intervjua za En-Bi-Si njuz, partnera mreže Skaj njuz, govorio o "lažnim vestima" s tim u vezi.

- Ne otpuštam ljude zbog lažnih vesti i zbog hajki - rekao je Tramp i dodao da i dalje ima poverenje u Volca i ministra odbrane Pita Hegseta, koji je takođe bio u Signal četu i poslao detaljan vremenski okvir planiranih napada pre nego što su se dogodili.

Tramp je ostao dosledan tvrdnji da su u pitanju lažne vesti.

- Mislim da je to samo hajka i lažne vesti, kao što vi stalno pričate o tome, ali to je samo hajka i ne bi trebalo da se priča o tome. Imali smo izuzetno uspešan napad. Udarili smo veoma snažno i veoma smrtonosno. A niko ne želi da priča o tome, već svi žele da pričaju o glupostima. To su lažne vesti - naveo je Tramp.

