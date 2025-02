DA LI RUSIJA KRIJE JOŠ JEDAN STELT LOVAC? Indija: Pustite Su-57, odavno želimo drugi ruski lovac pete generacije

KAKO je već poznato, Rusija ulaže velike napore da ubedi Indiju da naruči značajnu količinu najnaprednijeg ruskog lovca pete generacije, Su-57.

Među ponudama Moskve je i izgradnja fabrike na indijskoj teritoriji, gde bi se proizvodili ovi avioni pete generacije za potrebe Nju Delhija.

INDIJCI NISU IMPRESIONIRANI… ODAVNO ŽELE NEŠTO DRUGO

Ipak, iako je Indijsko ratno vazduhoplovstvo fascinirano naprednom tehnologijom i izuzetnom agilnošću ovog ruskog borbenog aviona, zvaničnici su jasno stavili do znanja da ih zanima potpuno druga platforma pete generacije iz Rusije.

Indija se već neko vreme nalazi u procesu traženja novog borbenog aviona pete generacije za svoju flotu. Još pre nekoliko godina, Nju Delhi je pozvao nekoliko svetskih proizvođača, uključujući ruske kompanije Mikojan i Suhoj, da predstave svoje predloge u okviru tendera Indijskog ratnog vazduhoplovstva.

Tada je Mikojan predstavio ambiciozan koncept MiG 1.44 MFI, aviona koji je izazvao mnogo veće interesovanje Indije u poređenju sa Su-57, pišu indijski mediji.

MiG 1.44 bio je zamišljen kao izuzetno pokretljiv lovac sa naprednim elektronskim sistemima i stealt mogućnostima.

-Više nam se dopala Mikojanova ponuda jer je bolje odgovarala našim zahtevima. Međutim, cena koju su tražili bila je čak 5 milijardi dolara, otkrio je jedan indijski vojni zvaničnik.

Prvi probni let MiG-a 1.44 obavljen je 2000. godine, ali je ubrzo nakon toga program napušten jer ruska vlada nije imala resurse da finansira dva programa pete generacije istovremeno.

Moskva je tada odlučila da se fokusira na Suhojev Su-57, ostavljajući Mikojanov projekat po strani.

INDIJA SADA NEMA MNOGO IZBORA

Međutim, Su-57 nikada nije uspeo dovoljno da oduševi Indiju, zbog čega Nju Delhi do danas nije naručio nijedan primerak ovog aviona – i moguće je da to nikada neće ni učiniti, bez obzira na to koliko primamljive ponude Moskva iznosi.

Indijsko ratno vazduhoplovstvo sada se suočava sa hitnom potrebom za naprednim borbenim avionom sledeće generacije, zbog čega će verovatno razmotriti obnovljenu ponudu Moskve.

Uprkos tome, čini se da Indija sada žali što je nekada odbacila program MiG 1.44 zbog njegove visoke cene. Sada se nalazi u situaciji u kojoj će, uprkos svojim sumnjama, možda morati da se pomiri sa kupovinom Su-57.

MIG 1.44 MFI – RUSKI (NEOSTVARENI) LOVAC PETE GENERACIJE

MiG 1.44 MFI (Mnogofunkcionalьnый frontovoй istrebitelь – višenamenski frontovski lovac) bio je sovjetski/ruski eksperimentalni lovac pete generacije, razvijen od strane kompanije Mikojan krajem 20. veka. Projekat je započet u Hladnom ratu kao odgovor na američke F-22 Raptor i YF-23, ali je zbog nedostatka finansijskih sredstava obustavljen početkom 2000-ih.

Dizajniran krajem 1990-ih, izrađen je u pet prototipova, prvi je bio originalni MiG 1.44, dok su drugi bili unapređene prototipne verzije lovca. Novoj letelici se sudbina nije osmehnula.

Proizvođač „Mikojan” je prošao kroz doba totalnog finansijskog deficita 1990-ih i na kraju je pretvoren u Moskovsku avijacijsku proizvodnu korporaciju „MiG”, uz kasnije spajanje sa Konstruktorskim biroom „Suhoj”.

Višenamenski frontovski lovac sa oznakom MiG 1.44 podigao se u vazduh samo jednom – 29. februara 2000. godine. Ova letelica je trebalo da obavlja slične zadatke koji obavlja F-22 Raptor (ne mislimo na obaranje balona).

Na papiru, MiG 1.44 je prikriven (stelt) i ekstremno upravljiv. Ovo drugo je bilo tačno jer je ruski dizajn usredsređen na istorijskom DNK ruske avijacije – borbama iz neposredne blizine. MiG 1.44 je bio prvi ruski pokušaj primene stelt tehnlogoije.

Međutim, MiG 1.44 ima drugačije poravnanje krila, tj. MiG 1.44 uopšte ne prati američki koncept, što je s jedne strane dobro jer je ruski dizajn originalan, ali je s druge strane loše jer ne rešava problem prikrivenosti aviona.

Takođe, za razliku od F-22 koji na krilima nema raketnih nosača, već se sve posebno čuva u oružarnici, u stomaku aviona, MiG 1.44 ima nekoliko raketnih nosača na krilima.

Ključne karakteristike MiG-a 1.44:

Prvi let: 29. februara 2000. godine

Stealt dizajn: Smanjena radarska vidljivost, iako ne u potpunosti razvijena

Izuzetna manevarbilnost: Napredni aerodinamički dizajn sa delta krilima i prednjim horizontalnim kanardima.

Supersonično krstarenje: Brzina veća od zvučne bez korišćenja dopunskog sagorevanja (afterburner)

Napredna avionika: Višenamenski radar i mogućnost upotrebe savremenog naoružanja

Jedini primerak MiG-a 1.44 koji može da leti stajao je pod otvorenim nebom u Institutu za aero-nautiku „Gromov“ u Žukovskom, da bi 2013. godine bio konzerviran. Sa druge strane, vreme će tek pokazati da li će sadašnji Su-57 kao odgovor na F-35 biti uspešan.

Iako nikada nije ušao u serijsku proizvodnju, MiG 1.44 je ostao značajan deo istorije ruskog vazduhoplovstva, a neke od njegovih tehnologija kasnije su iskorišćene u razvoju drugih aviona.

