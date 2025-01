"CIA MOŽE DA ČITA WHATSAPP PORUKE"Zakerberg: Šifrovanje sprečava Metu da pristupi četovima, ali u ovom slučaju je nemoćna...

ŠIFROVANjE sprečava Metu da pristupi četovima, ali je nemoćna kada direktno pristupi korisničkom telefonu, rekao je izvršni direktor kompanije.

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, priznao je da američke vlasti, uključujući CIA, mogu pristupiti WhatsApp porukama tako što se daljinski prijave na uređaje korisnika, čime efikasno zaobilaze end-to-end enkripciju platforme.





Govoreći u podkastu Joe Rogan Ekperience u petak, Zakerberg je objasnio da, iako WhatsApp-ova enkripcija sprečava Metu da pregleda sadržaj poruke, ona ne štiti od fizičkog pristupa korisnikovom telefonu.Njegovi komentari usledili su u kontekstu Roganovog pitanja o nastojanju Takera Karlsona da organizuje intervju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

U februaru prošle godine, govoreći o tome da je konačno uspeo da razgovara sa Putinom posle tri godine neuspešnih pokušaja, Karlson je okrivio američke vlasti, odnosno NSA i CIA, za odugovlačenje njegovih napora.

Prema rečima Karlsona, agencije su ga špijunirale tako što su prisluškivale njegove poruke i mejlove, a njegove namere su procurile u medije, što je Moskvu „uplašilo“ da ne razgovara sa njim. Rogan je zamolio Zakerberga da objasni kako se to moglo dogoditi s obzirom na zaštitne mere šifrovanja koje bi trebalo da štite poruke.



- Ono što šifrovanje radi, a to je zaista dobro, jeste da to čini tako da kompanija koja pokreće uslugu to ne vidi. Dakle, ako koristite WhatsApp, ne postoji tačka u kojoj Meta serveri vide sadržaj te poruke - rekao je Zakerberg, napominjući da čak i ako bi neko hakovao Meta baze podataka, ne bi mogao da pristupi privatnim tekstovima korisnika.

Aplikacija za razmenu poruka Signal, koju je Karlson koristio, koristi istu enkripciju, prema Zakerbergu, tako da važe ista pravila. Međutim, primetio je da šifrovanje ne sprečava policiju da pregleda poruke uskladištene na uređajima.

- Ono što rade je da imaju pristup vašem telefonu. Tako da nije važno da li je nešto enkriptovano, oni to mogu jednostavno videti jasno - pojasnio je.

Zakerberg je spomenuo alate kao što je Pegasus, špijunski softver koji je razvila izraelska kompanija NSO Group, a koji može biti tajno instaliran na mobilne telefone kako bi se pristupilo podacima.

Prema rečima Zakerberga, činjenica da privatne poruke korisnika mogu biti ugrožene direktnim upadom u njihove uređaje je razlog zbog kojeg je Meta osmislila poruke koje nestaju, gde korisnik može obrisati svoj razgovor nakon određenog vremenskog perioda.

- Ako je neko kompromitovao vaš telefon i može da vidi sve što se dešava tamo, onda očigledno može da vidi sve što dolazi… Tako da, imati enkripciju i nestajuće poruke, mislim da je to prilično dobar standard sigurnosti i privatnosti - izjavio je.

Zuckerbergove napomene dolaze usred tekućih debata o digitalnoj privatnosti i državnom nadzoru.

Dok je end-to-end enkripcija hvaljena zbog zaštite korisničkih podataka, agencije poput CIA-e i FBI-a tvrde da može ometati napore u borbi protiv kriminala i terorizma.

U dokumentu o obuci FBI-a iz 2021. navedeno je da američka policija može dobiti ograničen pristup šifrovanim porukama sa servisa kao što su iMessage, Line i WhatsApp, ali ne i sa platformi kao što su Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat ili Wickr.

Pored toga, iako se šifrovane poruke ne mogu presresti tokom prenosa, izveštaji pokazuju da rezervne kopije uskladištene u uslugama u oblaku mogu biti dostupne organima za sprovođenje zakona ako je priložen ključ za šifrovanje.

