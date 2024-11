"SVE SE TO MOŽE VRLO BRZO ORGANIZOVATI" Peskov stavio tačku na priču koja kruži svetom: Razgovor Putina i Trampa nije u pripremi - za sada

RAZGOVOR ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, nije u pripremi, ali ako bude potrebno, može se hitno organizovati, izjavio je porptparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Ne, za sada ne... Ali ako bude potrebno, sve se to može vrlo brzo organizovati. Dakle, ovde nema nikakvih problema - rekao je Peskov za televiziju „Rusija 1“ odgovarajući na pitanje o pripremi razgovora dvojice lidera.

Govoreći o medijskim izveštajima o navodnom razgovoru Putina i novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa, Peskov je rekao da je u pitanju novinarska patka i da je teško reći šta su ciljevi onih koji daju takve izjave.

- Znate, ovo je čudna priča. Sam list tvrdi da ima konkretne potvrde da se razgovora dogodio. I da bez toga ne bi davali saopštenje. Shodno tome, neko im je to potvrdio sa američke strane. Kakve ciljeve je imao onaj koji je to potvrdio? Ili je možda potvrdio iz neiskustva, iz neznanja? Teško je reći. Ali činjenica ostaje činjenica. To nije ništa drugo do novinarska patka - objasnio je Peskov.

Prema njegovim rečima, neki kontakti između SAD i Rusije će se desiti, ali je još uvek nemoguće predvideti kada.

- Videćemo kako će se razvijati situacija u tom planu... Mislim da će, čim se pojavi potreba i sa obe strane podudari potreba za takvom komunikacijom, do nje doći - dodao je portparol.

Foto: Sergei Karpukhin/Pool photo via AP

Peskov je istakao da su optužbe da je novoizabrani američki predsednik ruski agent apsurdne.

- Bilo je mnogo potpuno apsurdnih optužbi na Trampov račun. Ponekad je bilo teško poverovati koliko su apsurdne te optužbe, kako ih je prihvatao američki mejnstrim, američki mediji, kako su raspirivane i, faktički, nakon što su sto puta ponovljene, prihvaćene su kao istina. Sve se to dešavalo u Sjedinjenim Američkim Državama i to vrlo nedavno. Zato smo, naravno, bili iznenađeni onim što se dešavalo - rekao je Peskov.

Peskov je primetio da je za vreme prvog predsedničkog mandata Donalda Trampa teško bilo zamisliti takvo rušenje rusko-američkih odnosa.

- Uprkos svim troškovima, uprkos svim nezamislivim stvarima koje su se dešavale, u to vreme ipak je bilo teško zamisliti da je moguće takvo rušenje bilateralnih odnosa kakvom smo svedoci danas - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Donald Tramp tokom svog prvog mandata na mestu predsednika nije mogao da se otrgne od glavne premise strateškog obuzdavanja Rusije, koju je pokrenuo njegov prethodnik Barak Obama.

- Posle 2014. godine upravo Obama je bio taj koji je od ovoga napravio kamen-temeljac američke spoljne politike prema našoj zemlji... I Tramp nije mogao da skrene sa tog koloseka - objasnio je Peskov.

Portparol je napomenuo da je tokom Trampovog predsedavanja nastavljen dijalog o nizu strateških pitanja i povećana trgovina između zemalja, ali da su istovremeno protiv Rusije uvedene sankcije 53 puta.

On je dodao da smatra da je Tramp prilično impulsivan političar i državnik i po prirodi biznismen.

- Čovek koji pokušava u svemu da napravi neki dogovor - rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, Trampove ruke biće manje vezane tokom njegovog novog predsedničkog mandata, ali se ne treba zavaravati.

- Istina, sada će Tramp najverovatnije imati drugačiju situaciju. Pod republikanskom kontrolom su i Senat i Kongres, odnosno situacija je drugačija: ruke će mu biti manje vezane. Ali, s druge strane, videćemo šta će biti konačno nasleđe demokratske administracije 20. januara (2025. godine) - rekao je Peskov i istovremeno naglasio da se „ni pod kojim uslovima ne treba zavaravati“.

- To je apsolutno politička kratkovidnost - naglasio je predstavnik Kremlja.

Ranije je „Vašington post“, pozivajući se na izvore, saopštio da je Donald Tramp, koji je pobedio na američkim predsedničkim izborima, navodno razgovarao telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom 7. novembra. Kasnije je Kremlj saopštio da je ta informacija netačna.

(Sputnjik)

