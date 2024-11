PUTIN ČESTITAO TRAMPU POBEDU NA IZBORIMA: Uputio mu snažne reči, pa pomenuo Ukrajinu - "On je hrabar čovek"

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je Donaldu Trampu na izboru za predsednika Amerike, javljaju "RIA Novosti".

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku da Trampu čestitam na izboru za predsednika Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Putin na sastanku međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Putin je dodao i da ne smatra da je sramota da lično pozove novog američkog lidera i da mu čestita.

- Možete na različite načine da gledate na Trampa, ali on je hrabar čovek, njegovo ponašanje u trenutku atentata je dokaz za to - rekao je ruski predsednik i dodao je to na njega ostavilo snažan utisak.

Za Trampove izjave o Ukrajini ocenio je da su "vredne pažnje".

- Čini mi se da to što je Tramp rekao o želji da se obnovi odnosi sa Rusijom i da se pomogne u rešavanju ukrajinske krize, zaslužuje barem pažnju - rekao je ruski šef države.

On je ocenio i da politička borba u SAD postaje sve žešća.

- Unutrašnja politička borba u Sjedinjenim Državama je sve oštrija i oštrija - takve tehnike koriste protivnici i politički protivnici aktuelnog šefa države da bi ih sprečili. Štaviše, koriste se takvi alati koji su često nepristrasni i daleko od pokazatelja političke kulture - rekao je šef države na sastanku međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Naveo je da su prethodni lideri Amerike bili zanimljivi ljudi.

- Generalno, sve su to zanimljivi ljudi. Teško je zamisliti osobu koja bi bila na vrhuncu moći u nekoj od vodećih zemalja sveta i bila apsolutno neka beznačajna ili glupa, nezanimljiva osoba - rekao je Putin.