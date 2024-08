BAJDEN ZABRINUT ZBOG TRAMPOVE IZJAVE: Ako izgubi na izborima očekivaće krvoproliće

PREDSEDNIK SAD Džozef Bajden izjavio je da nije siguran u miran prenos vlasti u SAD ako republikanski kandidat Donald Tramp izgubi predsedničke izbore 5. novembra.

Foto: EPA

- Ukoliko Tramp izgubi, uopšte nisam siguran u miran prenos vlasti. On misli ono što kaže. Ne shvatamo ga ozbiljno. On to misli. Sva ta priča o krvoproliću ako izgubimo - rekao je Bajden za Si-Bi-Es njuz.

Rojters navodi da je tokom kampanje u martu u Ohaju, Tramp upozorio na "krvoproliće" ako ne pobedi na izborima.

On je to izjavio dok je govorio o potrebi da se zaštiti američka autoindustrija od strane konkurencije a kasnije je, kako prenosi Rojters, objasnio da je upotrebio reč "krvoproliće" misleći na zaštitu nacionalne autoindustrije.

Tramp je tvrdio da je pokraden na predsedničkim izborima 2020. godine i protiv njega su podignute krivične optužnice u Vašingtonu i Džordžiji zbog pokušaja nezakonitog poništavanja rezultata.

Bajden je povukao svoju kandidaturu prošlog meseca nakon što su ga njegove demokratske kolege pozvale da se povuče zbog lošeg nastupa na debati protiv Trampa, koji je pokrenuo pitanja, između ostalih, o Bajdenovom zdravlju.

Potpredsednica SAD Kamala Haris prikupila je najviše glasova za nominaciju umesto Bajdena i očekuje se da će ona biti protivkandidat Trampu.



