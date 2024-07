ČAK i ako su američki piloti na za komandama F-16, važno je zapamtiti da im možda nedostaje iskustvo protiv jednakog protivnika.

Prethodno je ruska kompanija najavila bonus od 15 miliona rubalja za rusko vojno osoblje koje je uspelo da obori američke lovce F-16. -Lično sam video ruske vojnike koji su željni da prvi unište Leoparde, Abramse i Bredlije. Bilo je uzbuđenja i straha od zapadne tehnologije. Isti entuzijazam videće se i kod lovaca F-16, rekao je bivši zvaničnik SBU.

Prema rečima Prozorova, ruski piloti su trenutno među najobučenijim i najiskusnijim na svetu. On je tvrdio da će se vazduhoplovstvo bilo koje druge nacije boriti da parira ruskom profesionalizmu, bilo u jurišnim avionima, bombarderima ili lovcima.

-Čak i ako bi američki piloti upravljali F-16, važno je prepoznati da im nedostaje iskustvo suočavanja sa istim protivnikom. Gubitak samo jednog lovca iznad Ukrajine bio bi ozbiljan poziv za buđenje za američko ratno vazduhoplovstvo, naglasio je Prozorov. -Što se tiče ukrajinskih pilota, čak i sa 100 sati leta na nepoznatoj opremi, malo je verovatno da će postati as.

Jasno je da će F-16 prvenstveno služiti kao nosači oružja dugog dometa. Pored toga, piloti će verovatno biti upućeni da izbegavaju bliske vazdušne borbe, jer bi svaki oboreni avion uticao na američku odbrambenu industriju, zaključio je ekspert.

Pre samo dva dana, ruska državna novinska agencija TASS objavila je upečatljiv video koji prikazuje snagu višenamenske posade borbenog aviona Su-35 Flanker-E. U jednom pronicljivom intervjuu, pilot Aleksandar je samouvereno primetio: „Naš tim je potpuno spreman da se suoči sa izazovom F-16.“



F-16 USKORO

U značajnom razvoju događaja, Bela kuća je, zajedno sa Danskom i Holandijom, objavila planove da Ukrajini obezbedi borbene avione F-16. Predviđeno je da ukrajinski piloti počnu da upravljaju ovim naprednim mlaznjacima već ovog leta, a proces transfera je trenutno u toku.

Očekuje se da će uskoro stići prva serija F-16 namenjenih za Ukrajinu. Iako se određeni detalji čuvaju u tajnosti kako bi se osigurao bezbedan transport, postoji velika mogućnost da su ovi avioni već stigli na odredište.

Prognoze sugerišu da bi Ukrajina mogla da primi do 20 lovaca F-16 do kraja godine, koji će stići u više navrata. Očekuje se da će u narednim mesecima taj broj značajno porasti, sa izveštajima koji ukazuju da bi preko 100 F-16 moglo biti na putu. Prvi komplet ovih aviona očekuje se iz Holandije, koja je već završila neophodnu izvoznu dokumentaciju.



KO JE PROZOROV?

Vasilij Nikolajevič Prozorov, rođen 29. juna 1975. godine, u Berdjansku, Zaporoška oblast, Ukrajinska SSR, bivši je radnik SBU. Pažnju je privukao u martu 2019., neposredno pred ukrajinske predsedničke izbore 2019., održavši konferenciju za novinare u Rusiji na kojoj je otkrio za šta tvrdi da su aktivnosti SBU u Ukrajini od 2014. do 2018. Autor je i knjige „The Point of No Return” 2020.

Nakon njegove konferencije za novinare, SBU je odgovorila potvrđujući Prozorovljevu istoriju zaposlenja. Saopšteno je da je razrešen dužnosti višeg konsultanta-eksperta u sedištu Antiterorističkog centra zbog službenog propusta, koji je podrazumevao sistematsko korišćenje alkohola na poslu i radnje koje su diskreditovale njegov čin.

Prema zvaničnom saopštenju, Prozorov je optužen da je izdao svoje dužnosti i radio sa FSB Ruske Federacije. Izjava je završena oštrim poređenjem sa Judom, što implicira da je Prozorov napravio tešku grešku. Istovremeno, SBU je ocenio njegove navode lažnim.

