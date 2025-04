VELIKI GLOBALNI FORUM U BEOGRADU Vučić najavio važnu vest: Mogli bi da ugostimo i Putina i Trampa i Makrona...

PREDSEDNIK Repubulike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Informer saopštio je po prvi put ideju da napravi jedan veliki globalni forum u Beogradu.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kaže da od ponedeljka ide da posećuje Srbiju, i da će dva ili tri puta imati priliku da u dva ili tri dana razgovara sa Trampom.

Ističe da ima potvrdu za viđanje sa svim važnim republikancima.

- Imam jednu ideju i za to ću tražiti podršku Trampa i Trampa mlađeg da napravim jedan veliki globalni forum sa različitim temamma da bude održan u Beogradu, jer bi Beorgad jedini mogao da ugosti i Putina i Trampa i Makrona, Đorđu Mleni, Merca, da to nije niko u stanju to da uradi sem Beograda. Voleo bi da to bude između marta i maja sledeće godine - kaže Vučić.

