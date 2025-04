PRIVIĐALI IM SE KOMANDOSI IZ BEOGRADA: Bošnjački mediji "otkrili" SAJ U bezbednosnom prstenu Dodika tokom pokušaja privođenja

POSLE neuspele akcije hapšenja Milorada Dodika ispred Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, bošnjački mediji i politički krugovi počeli su da šire priču kako su predsednika RS zaštitili pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Srbije, što su zvaničnici u Beogradu demanatovali.

Foto: Arhiva VN

Ovo "saznanje" sarajevskih novinara potiče od toga što su u vreme jalovog prepada operativaca Agencije za istrage i zaštitu, među kojima su bili ratni kadrovi Alije Izetbegovića, uslikana dva policajca Srpske sa amblemom četiri S na uniformama, pa su zaključili da su to specijalci iz Srbije!

Drugi pokušaj spasavanja SIPA od neviđene bruke je bilo angažovanje Kristijana Šmita, visokog predstavnika u BiH kojeg Banjaluka ne priznaje, koji je doneo odluku da se zabranjuje isplata budžetskih sredstava partiji SNSD na čijem čelu je Dodik i Ujedinjenoj Srpskoj koju vodi Nenad Stevandić, predsednik Skupštine RS. Kao razlog je navedeno "nepoštovanje države, institucija BiH i Dejtonskog sporazuma".

Ministar policije Srbije Ivica Dačić kazao je za "Novosti" da su priče o angažovanju SAJ u zaštiti Dodika "apsolutna laž":

- To su zlonamerne i nepotrebne izmišljotine koje nimalo ne doprinose ionako uzavreloj atmosferi.

Dodik kaže da odluka Šmita o budžetskom novcu neće biti poštovana u RS, pa će Centralna izborna komisija BiH sigurno zabraniti rad SNSD i da učestvuje na izborima.

Foto: Tanjug/AP

- Na taj način neće rešiti ništa već će samo stvoriti još veći otpor okupaciji. Bonska ovlašćenja su blef koji bi trebalo da omogući nametanje određene volje. To blefiranje traje od Bonske konferencije i nastavlja ga Šmit koji poručuje da srpski narod ne može imati ništa, što oni ne dozvole. Misli da može samovoljno da uništi međunardoni sporazum i da su mu Srbi za vežbalište. Bili smo to i za Hitlera.

Dodik je naglasio da će Srpska odlučnom borbom da se tome suprotstavi. Smatra i da će Šmit da proglasi SNSD terorističkom organizacijom.

Nović: Obični diletanti PRIPADNICI SIPA pokazali su svojim ponašanjem ispred sedišta institucija Republike Srpske u Istočnom Sarajevu neprofesionalizam i diletantizam, ocenio je predsedavajući Kluba srpskog naroda u PBiH i prvi direktor ove agencije Sredoje Nović. On je rekao da je njihov dolazak u vreme dok je predsednik Republike Srpske bio u sedištu institucija obična provokacija i uznemiravanje javnosti.

- Nema ustavnog osnova da BiH ima sud i tužilaštvo, to je formirala međunarodna zajednica da se obračunava upravo ovako sa izabranim političkim predstavnicima srpskog naroda. Muslimani su to prihvatili jer se radi protiv nas. Ali, to je nama poruka da se s njima ne može. Nemoguće je da se u 30 godina nije pojavio nijedan musliman da se suprotstavi urušavanju suvereniteta BiH. Kako je to moguće? Stranci u Sarajevu slušaju muslimane, a opozicija iz Srpske je plašljiva, te se zato udara na rukovodstvo RS i vladajuće stranke. Stevandić smatra da je "mali nacistički potomak" Šmit juče doneo odluku u kojoj je napisao da o njoj ne može da raspravlja sud, što potpuno korespondira sa nacističkim dekretima kojima su ustanovljeni koncentracioni logori.

- Šmit Republici Srpskoj otima imovinu, kao što je Hitler otimao Jevrejima, ali ko god je mislio da će Republika Srpska pokleknuti i da ćemo se uplašiti, do sada se prevario. Tako će biti i sada - istakao je Stevandić.