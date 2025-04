"NEĆEMO DA TRČIMO PRED RUDU" Tanjga najavio TSC i pričao o budućnosti

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da njegovu ekipu očekuje zahtevna utakmica protiv TSC-a u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

S.B.

Fudbaleri Vojvodine dočekaće u nedelju od 20 časova TSC na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

- Opet nas čeka jedna zahtevna utakmica, lokalni derbi. Rezultati koje je TSC napravio poslednjih godina su za svaku pohvalu. Dižemo se iz utakmice u utakmicu. I mi i oni imamo najveće moguće ambicije. Ne sme da nas zavara činjenica da su u maloj krizi, jer mi i u ovaj meč moramo da uđemo kao i do sada, rekao je Tanjga, a preneo klupski sajt.

On je naveo da je od početka verovao u ekipu koju ima Vojvodina i da nije pogrešio.

- Momci znaju šta hoće, posle krize i apatije. Ovo nam je treća utakmica u sedam dana i nije lako posle dugog puta do Novog Pazara. Ovom prilikom zahvaljujem Pazarcima na gostoprimstvu i čestitam njihovim navijačima na sjajnoj atmosferi. Mi smo na toj utakmici pokazali pobednički karakter i da zaslužujemo da se plasiramo u Evropu. Ali, to ne treba da bude samo jedan bljesak, već to treba da održimo do kraja sezone. Pred nama je još jedan težak rival, sa kojim ćemo se sastati dva puta u dve nedelje, izjavio je trener Vojvodine.

Tanjga je istakao da će na kraju sezone biti poznata odluka o njegovom daljem statusu u klubu.

- Mi smo sada na pola posla i da pričamo o sledećoj sezoni i kako će biti, ja prvo želim da se na bilo koji način domognemo Evrope, da li će to biti Liga Evrope ili Liga konferencije, mi smo tu i nećemo da trčimo pred rudu, da sačekamo kraj sezone, pa ćemo videti šta ćemo i kako ćemo dalje, rekao je Tanjga.

Vojvodina se nalazi četvtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 48 bodova, dok je TSC na osmoj poziciji sa 41.