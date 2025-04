TRAŽI SE I TERMIN SASTANKA S TRAMPOM: Predsednik Aleksandar Vučić trebalo bi uskoro da putuje u Vašington

DRUGI put od povratka Donalda Trampa u Belu kuću, njegov najstariji sin boraviće danas u Beogradu.

Foto: AP/Instagram @buducnostsrbijeav

Donald Tramp junior imaće sastanak i večeru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a prema nezvaničnim informacijama, "na stolu" bi moglo da se nađe i utančavanje termina susreta šefa srpske države sa prvim čovekom SAD.

Do posete Trampa juniora dolazi samo mesec i po nakon njegovog prethodnog boravka u našem glavnom gradu, gde se 11. marta takođe sastao sa Vučićem, kojeg je tom prilikom "ugostio" i u svom podkastu.

Vučić je nakon tog sastanka poručio da je istakao značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD i naglasio važnost strateške saradnje između dve zemlje i zajedničkih projekata u narednim godinama.

- Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na globalnim izazovima - naveo je tada predsednik Srbije.

U intervjuu koji je dao Trampu junioru otvoreno je govorio o brojnim važnim temama za našu zemlju, izazovima sa kojima se Srbija suočava i na spoljnom i unutrašnjem planu, oko KiM i odnosa sa Rusijom, ali i o NATO bombardovanju 1999:

Foto: Printskrin

- Bombardovali su nas pod izgovorom da brane vrednosti isti oni koji se tih vrednosti ni sami nisu pridržavali. Srbiju je bombardovalo 19 zemalja, optužujući nas da smo pogazili međunarodno pravo, na svojoj teritoriji i to sa mogućom humanitarnom krizom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izvukao je pouke iz toga, pa je, kada je počela kriza u Donbasu, upotrebio iste te reči. Rekao je da će biti velika humanitarna kriza na istoku Ukrajine i da će biti ugroženo stanovništvo koje govori ruskim jezikom, pa će biti neophodno da se interveniše. Kada mu kažu da ne može da uzme Krim ili Herson, samo usledi odgovor da su oni sami to isto učinili sa Kosovom - ukazao je Vučić.

On je rekao da je međunarodno pravo nešto čega se ljudi pridržavaju samo kada im odgovara.

Obraćanje na Biznis forumu TOKOM današnje posete Beogradu, planirano je da Tramp junior prisustvuje i Biznis forumu u organizaciji Privredne komore Srbije i Kluba privrednika, na kojem bi visoki gost iz Sjedinjenih Američkih Država trebalo i da se obrati.

- Kada im međunarodno pravo ne odgovara, koga je onda briga? Jednom kada postupite na taj način, nemate prava da pričate o vrednostima i delite lekcije drugima - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije govorio je tada i o ugledu i uticaju koji Tramp junior ima u SAD, bez obzira na to što nije na visokim izvršnim funkcijama. Istakao je da nema sumnje da je on jedan o najmoćnijih ljudi u Americi, pošto ima veliki uticaj na svog oca. Naveo je i da je najbliži prijatelj Trampa juniora potpredsednik SAD Džej Di Vens.

- Srećan sam zbog Srbije, Tramp junior je na ovakav način došao samo u našu zemlju. Nije došao ni u jednu drugu zemlju Zapadnog Balkana. Bio je u Mađarskoj i Rumuniji jedanput, ne verujem da je bio igde drugde u našem širem regionu. Inače, on ima poštovanje jer je njegova majka iz Češke, odnosno nekadašnje Čehoslovačke. I on je polusloven, dakle razume dobro naše emocije, dušu Slovena. I nekako je, ako smem to da kažem, naklonjeniji istočnoj nego zapadnoj Evropi - rekao je tada Vučić.