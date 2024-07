"MAKRON VIŠE LIČI NA HIROVITOG MLADIĆA, NEGO NA DRŽAVNIKA": Karin Knajsl uporedila situaciju u Francuskoj sa krizom u Nemačkoj pre Hitlera

FRANCUSKA bi mogla da se suoči sa dubokom društveno-ekonomskom krizom i da se nađe u situaciji kao nekadašnja Vajmarska republika koja je prestala da postoji sa dolaskom Hitlera na vlast, piše bivša ministarka spoljnih poslova Austrije Karin Knajsl za list „Vedomosti“.

Komentarišući turbulentnu situaciju u Francuskoj nakon vanrednih parlamentarnih izbora, Knajsl ocenjuje da, čak i po najpovoljnijem scenariju, ta zemlja rizikuje da se nađe u potpunom ćorsokaku.

- Državni dug će rasti, kupovna moć stanovništva će padati, a gnev i očaj ljudi će postajati sve veći. U najgorem slučaju Francuska bi mogla da se nađe u uslovima sličnim situaciji u nemačkoj Vajmarskoj republici 20-ih godina prošlog veka - navodi Knajsl.

Kako je ocenila, zbog rasta uticaja marginalnih grupa povećava se opasnost od otvorene konfrontacije političkih protivnika na ulicama gradova Francuske.

- Ono što se danas dešava u Francuskoj posledica je niza neodgovornih postupaka koji su tipičniji za neobuzdanog tinejdžera. Čak i sa svojih 46 godina (predsednik Emanuel) Makron više liči na hirovitog mladića, nego na državnika - ističe Knajsl.

Pretnja nacionalnoj bezbednosti

Knajsl podseća da šverc oružja, koje zapadne zemlje isporučuju Ukrajini, stvara dodatne pretnje po nacionalnu bezbednost Francuske. Kako ističe, „tržište oružja koje se isporučuje Kijevu je potpuno nekontrolisano, a sve može biti preprodano i upotrebljeno na teritoriji EU“.

- Trebalo bi se kloniti Pariza ovog leta. To je mnogima bilo jasno još onda kada je politička situacija bila manje-više stabilna. Letnje olimpijske igre neće dovesti samo do kolapsa u saobraćaju i rasta cena hotelskih soba, već će dovesti i do nestabilne situacije u sferi bezbednosti. Francuska je meta brojnih terorističkih grupa - ocenjuje Knajsl i svoj članak završava rečima: „Izgleda da u Evropi ponovo počinje da se smrkava“.

Tokom Novembarske buržoasko-demokratske revolucije, Nemačko carstvo je prestalo da postoji i proglašena je Republika Nemačka. Kasnije je dobila naziv Vajmarska republika, a politički sistem je bio na snazi sve dok nacisti nisu došli na vlast 1933. godine.

