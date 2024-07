"SPREMNI SMO DA VLADAMO" Odmah se oglasio najveći pobednik izbora u Francuskoj: Makronov poraz je potvrđen!

JEDAN od lidera levice, Žan-Lik Melanšon iz "Nepokorna Farancuska" obratio se pristalicama izjavljujući da Emanuel Makron treba da pozove koaliciju Novi narodni front da vlada.

Foto: AP Photo/Francois Mori/Profimedia/Ilustracija

- Na kraju predizborne kampanje naš narod je glasao po savesti. Pozdravljam trud i mobilizaciju hiljada žena i muškaraca. Pozdravljam one koji su pristali da budu kandidati, one koji su pristali da povuku svoju kandidaturu. Dobili smo rezultat za koji nam je rečeno da je nemoguć. (...) RN je daleko od apsolutne većine koju smo predvideli. Upravo suprotno, to je ogromno olakšanje za ogromnu većinu ljudi. Ovi ljudi su se osećali strašno ugroženo. Neka budu sigurni, pobedili su. Volja naroda mora se striktno poštovati, nikakva podmetanja se ne smeju prihvatiti. Potvrđen poraz predsednika i njegove koalicije.

- Predsednik mora da prizna ovaj poraz ne pokušavajući da ga na bilo koji način zaobiđe. Premijer mora da ode. Dobio je narodno nepoverenje. Predsednik ima moć, ima dužnost da pozove Novi narodni front da vlada. Glasačke kutije su odlučivale između dva dijametralno suprotna projekta. Novi narodni front je spreman da vlada - rekao je MalanšonPredsednik se mora pokloniti i prihvatiti svoj poraz.

- Premijer mora da ode. Predsednik mora da pozove Novi narodni front da vlada - tvrdi on.