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SRUŠIO SE AVION U HRVATSKOJ: Hitne službe na licu mesta

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09. 06. 2026. u 09:51

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U BLIZINI aerodroma u Vrsaru u Hrvatskoj, jutros je došlo do pada manjeg aviona, pri čemu je jedna osoba povređena, piše portal IstraIN.

СРУШИО СЕ АВИОН У ХРВАТСКОЈ: Хитне службе на лицу места

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL / Xinhua News / Profimedia

Kako je saopštila policija, dojavu o nesreći primili su danas oko 8.35 časova.

Odmah po prijemu dojave, na mesto događaja upućene su sve hitne službe, uključujući policiju, hitnu medicinsku pomoć i vatrogasce.

Prema za sada dostupnim informacijama, u nesreći je povređena jedna osoba kojoj se pruža pomoć, dok okolnosti pada aviona još nisu poznate, navodi IstraIN.

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