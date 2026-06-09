SRUŠIO SE AVION U HRVATSKOJ: Hitne službe na licu mesta

U BLIZINI aerodroma u Vrsaru u Hrvatskoj, jutros je došlo do pada manjeg aviona, pri čemu je jedna osoba povređena, piše portal IstraIN.

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL / Xinhua News / Profimedia

Kako je saopštila policija, dojavu o nesreći primili su danas oko 8.35 časova.

Odmah po prijemu dojave, na mesto događaja upućene su sve hitne službe, uključujući policiju, hitnu medicinsku pomoć i vatrogasce.

Prema za sada dostupnim informacijama, u nesreći je povređena jedna osoba kojoj se pruža pomoć, dok okolnosti pada aviona još nisu poznate, navodi IstraIN.