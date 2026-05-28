OPSADNO STANJE U CIRIHU: Sumnja se na teroristički napad, nekoliko ljudi izbodeno (VIDEO)

NAJMANjE četiri osobe povređene su u napadu nožem na železničkoj stanici u gradu Vintertur, nedaleko od Ciriha u Švajcarskoj, preneli su lokalni mediji.

Foto: Printskrin/Iks/ Mario Nawfal

Prema prvim informacijama, napadač je na stanici nasrnuo na prolaznike nožem, a svedoci tvrde da je tokom napada uzvikivao "Alahu akbar".

Policija je odmah nakon incidenta ogradila područje oko stanice, dok su na lice mesta stigle brojne hitne službe, uključujući policiju i vozila Hitne pomoći.

At least 4 people injured in a stabbing attack at a train station in Winterthur, Switzerland.



The attacker was reportedly shouting "Allahu Akbar."



Napad se dogodio nešto pre 8:30 sati po lokalnom vremenu. Na mestu događaja nalazi se veliki broj policijskih vozila, a ispred stanice postavljen je zaštitni paravan.

Jedan od svedoka rekao je za lokalne medije da je učitelj stao ispred grupe školske dece koja su se u tom trenutku nalazila u blizini, pokušavajući da ih zaštiti od napadača.

Police say a 31-year-old man carried out a mass stabbing at a train station in Winterthur, Switzerland, injuring 4 people.



Witnesses reported him shouting "Allahu Akbar" as people, including a kindergarten class, fled in all directions.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni uhapšen niti kakvo je zdravstveno stanje povređenih osoba. Švajcarska policija sprovodi istragu kako bi utvrdila okolnosti i motive napada.

(Indeks)

