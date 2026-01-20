BUKNUO POŽAR U PORODIČNOJ KUĆI: Vatra potpuno uništila veći deo domaćinstva

PRE podne je na Paškom Kozjaku požar zahvatio kuću.

Foto: Tanjug

Prema prvim podacima, vatra je u potpunosti uništila potkrovlje i srednji deo kuće, a materijalna šteta će biti velika, saopšteno je iz Policijske uprave Celje. U požaru niko nije povređen.

Uzrok požara još uvek nije poznat. U gašenju je učestvovalo 80 vatrogasaca sa 15 vozila. Uviđaj na mestu požara za sada još nije moguć; policajci će ga obaviti čim to bude izvodljivo, naveli su iz celjske policijske uprave. O požaru su, inače, obavešteni oko 11:30 časova.

Za gašenje požara aktivirano je devet dobrovoljnih vatrogasnih društava sa jednom profesionalnom jedinicom, rekao je za STA vođa intervencije Gregor Pečečnik. Pored vatrogasaca iz društava u opštini Velenje, učestvovali su i vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dolič.

- Trenutno je gašenje u završnoj fazi - dodao je on. Kasnije će na mestu događaja ostati vatrogasna straža. Kako je još izjavio vođa intervencije, u trenutku kada je požar izbio, u kući je bila jedna stanarka koja nije povređena.

(24ur)

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena