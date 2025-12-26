Region

NESTAO DEČAK MARKO: Sve raspoložive snage traže mališana (11)

Novosti online

26. 12. 2025. u 20:21

U TOKU je potraga za jedanaestogodišnjim Markom, koji je nestao danas, 26. decembra 2025. godine, u opštini Draž u Baranji.

НЕСТАО ДЕЧАК МАРКО: Све расположиве снаге траже малишана (11)

Unsplash

Dečak se izgubio u blizini vidikovca Trojnaš, a u potragu su odmah uključene sve raspoložive snage, javila je stanica HGSS u Osijeku.

U Policijskoj upravi Osijek-Baranja potvrdili su da je jedanaestogodišnji dečak nestao.

- Prijavu smo primili u 16:47 časova - rekla je policija.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je područje gde je dečak nestao, prema rečima meštana, puno starih, zapuštenih i često neobeleženih bunara. To predstavlja veliku opasnost i komplikuje tekuću potragu.

Marko je visok 155 centimetara i težak oko 45 kilograma. U trenutku nestanka, bio je obučen u tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne patike, plavu majicu i crni kačket.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain